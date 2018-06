Pleacă Budescu la arabi?

Gigi Becali a anuntat ca mijlocasul Constantin Budescu s-ar putea desparti de FCSB in aceasta vara. Dorit de Marius Sumudica in Arabia Saudita la Al Shabab, Budescu ar pleca pe 2 milioane de euro, a anuntat Becali la postul Pro X. Patronul FCSB a renuntat la clauza de 3 milioane de euro din contractul lui Budescu. Jucatorul adus in urma cu un an de la Astra Giurgiu a marcat 14 goluri in 37 de meciuri pentru FCSB. Sumudica l-a transferat deja la Al Shabab pe fundasul Valerica Gaman de la ros-albastri.