Polonia, ce dezamăgire, Rusia, pusă la respect

Polonia a pierdut categoric , 0-3 cu Columbia, și este prima echipă europeană eliminată de la Mondial.

Fosta adversară a României din preliminarii n-a reușit să obțină niciun punct din duelurile cu Senegal și Columbia și, chiar dacă va trece de Japonia în ultima etapă, va părăsi competiția.

Eliminarea polonezilor poate fi considerată a fi o primă surpriză dacă ținem cont de parcursul excelent din preliminarii și mai ales de faptul că naționala poloneză are un lot valoros ce gravitează în jurul golgheterului de la Bayern, Lewandowski.

Japonia și Senegal au prima șansă la calificare după egalul , 2-2 de duminică, cu mențiunea că africanii au o misiune extrem de grea în ultimul meci cu Columbia. Sud-americanii merg mai departe doar dacă bat Senegalul …

Ieri, Uruguay a adus Rusia cu picioarele pe pământ și a câștigat grupa A. Suarez & co n-au luat niciun gol și continuă să impresioneze la capitolul organizare a jocului…

În această seară aflăm dacă Argentina lui Messi mai rămâne în Rusia…Trupa lui Sampaoli trebuie să bată Nigeria și Islanda să nu producă surpriza cu Croația.

În ziua în care a împlinit 31 de ani, Messi a făcut o declarație interesantă…Una care poate motiva vestiarul argentinian…

„Am visat mereu să ridic trofeul Cupei Mondiale deasupra capului. Sunt atât de curios ce emoţie aş simţi în astfel de momente. De multe ori stau şi mă gândesc doar la acest lucru. Îmi imaginez cum i-am face fericiţi pe milioanele de argentinieni care iubesc fotbalul. Nu putem renunţa la acest vis.

Am câştigat toate trofeele posibile, dar rămân ambiţios până la final. Nu vreau să mă retrag din fotbal fără să devin campion mondial pentru ţara mea”, a spus Messi, potrivit Daily Mail.

Rămâne de văzut dacă visul i se va realiza în Rusia sau va mai aștepta patru ani, pentru Qatar.