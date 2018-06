Sătmăreanca Ioana Călin, regina rochiilor de mireasă

Deși au trecut 11 ani de când face rochii de mireasă și 7 ani de când a deschis salonul în Satu Mare, Ioana Călin are aceeași emoție și bucurie când o mireasă îmbracă o creație semnată de ea. Prima rochie pe care a creat-o a fost chiar rochia ei de mireasă…și a făcut-o în urmă cu 11 ani.

”Asta e rochia mea!”

De atunci a simțit că asta vrea sa facă toată viața. Nu își găsea rochia perfectă, vroia să fie altfel, pe atunci era foarte greu să găsești ceva diferit și atunci a decis să și-o facă singură.

“Nu am arătat-o nimănui până ce a fost gata! Apoi când am terminat-o i-am arătat-o întâi prietenei mele cele mai bune, pentru că știam că ea va fi sinceră cu mine și îmi va spune dacă e frumoasă sau nu și apoi mamei mele care, atunci când m-a văzut îmbrăcată pentru prima dată în rochie de mireasă… a început să plângă. Atunci am fost sigură că asta e Rochia mea”, povestește nostalgică Ioana.

Crează și alte rochii

Tot procesul i s-a părut încărcat cu o energie foarte frumoasă, cu emoții, cu pasiune, cu sentimente frumoase și a simțit că mai vrea să repete experiența! Puțini sunt cei care știu că Ioana Călin se pricepe să facă și alte genuri de rochii.

“Da, am făcut şi rochii de seară, rochii de zi, costume de baie și încă mai vreau să fac toate astea, dar le-am lăsat deoparte pentru o perioadă. De patru ani, fac doar rochii de mireasă. Eu sunt de părere că în viață trebuie să faci multe lucruri bine și cel puțin unul trebuie să-l faci foarte bine. Eu am decis să fac rochii de mireasă foarte bine și de aceea am vrut să mă concentrez mai mult pe asta câțiva ani. Voi reîncepe să lucrez și alte linii, dar rochiile de mireasă vor rămâne sigur, iubirea mea. Nu consider că am renunțat la ceva anume, în tot acest timp sau dacă am făcut-o a fost alegerea mea! Rochiile, designul… sunt pentru mine prima mea mare iubire, orice aș fi făcut pentru asta nu mi se părea foarte greu. Am avut lângă mine persoane care mi-au înțeles pasiunea și m-au lăsat să mă desfășor, fără să-mi îngreuneze drumul”, mai spune designerul.

Nu crede în noroc

Ioana Călin nu crede în noroc. Crede în schimb că, atunci când îți doresti un lucru din tot sufletul și îți dedici viața acelui lucru, și faci tot ce ține de tine ca să-ți îndeplinești visul, universul vine în ajutorul tău la momentul potrivit! “Am crezut, am cerut, am muncit și am primit! Nu mă simt o norocoasă, mă simt binecuvantată! “ a adăugat Ioana. Pentru că este un subiect de actualitate, am fost curioși să aflăm părerea Ioanei despre renumita rochie de mireasă a prințesei Megan. “Prinţesa Megan a avut o rochie superbă! O linie curată, simplă, accesorizată perfect cu aceea tiară care a dat lumină rochiei!”, spune creatoarea.

A făcut fericite peste o sută de mirese

Ioana a făcut fericite peste 100 de mirese iar satisfacția ei este imensă atunci când le vede mulțumite, zâmbitoare adorându-și rochia care urmează să o poarte.



Multe dintre doamnele care-și doresc o carieră înfloritoare amână mult momentul de a da naștere unui copil. “ Mie , Zian mi-a deschis o altă uşă… în carieră, în viaţa personală… în mine! Nu l-am văzut niciodată ca un impediment, dimpotrivă! Nu putem să dăm vina pe nimeni și pe nimic pentru nerealizările noastre, cu atât mai mult pe copiii noștri. E adevărat că un copil cere timp, atenție, cere un altfel de program… dar vine la pachet cu multă iubire, inspirație, deschidere… sentimente care te ridică şi te obligă parcă să nu rămâi pe loc! Nu mi-am dat seama de toate astea imediat ce l-am avut pe Zian, pentru că eram preocupată, ca mamă, să-i îndeplinesc lui toate nevoile, dar încet, încet s-au schimbat lucruri înăuntrul meu… e magie.” a declarat Ioana Călin.

Cea mai bună din țară

Sătmăreanca Ioana Călin a fost declarată cel mai bun designer de rochii de mireasă în cadrul prestigiosului eveniment Bucharest Fashion Week. Evenimentul a avut loc la Gala Performanței & Excelenței 2017. “Da, l-am primit şi Da, îmi doresc să primesc cât mai multe premii!

E o super încurajare pentru mine atunci când văd că munca mea e apreciată și primesc aceste premii! Îmi dau aripi să merg mai departe, să-mi doresc să cresc și mai mult, să îmi pun țeluri înalte! Vreau să fiu foarte bună și să fac multe mirese fericite, acesta e premiul meu cel mai mare !“, a completat frumoasa sătmăreancă.



Mireselor, Ioana le dorește o viață plină de iubire… să își aleagă rochia, așa cum și-au ales mirele, adică cu sufletul… să fie frumoase în ziua nunții lor și să se simtă frumoase, să strălucească mai mult decât în oricare altă zi, să își poarte rochia cu mândrie pentru că este un moment unic, să se bucure la maxim de această experiență!

Raluca Jofi