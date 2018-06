Un nou dispensar în Valea Vinului. Ce spune primarul Radu Cristea

Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Valea Vinului se ridică la 2.067 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2.268 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (89,99%), cu o minoritate de romi (4,4%). Pentru 3,48% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (88,53%), dar există și minorități de romano-catolici(4,98%) și greco-catolici (1,64%). Pentru 3,58% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Pentru locuitorii acestei comune primarul Radu Cristea are planuri mari an de an.

“Pentru alimentarea cu apă la Măriuș și la Seini, acum se termină proiectul tehnic iar apoi urmează să fie scoasă lucrarea la licitație. Lucrarea are o valoare de 8 milioane de lei. Deasemenea se lucrează la terminarea proiectului tehnic pentru a fi scoasă la licitație lucrarea de reabilitare și dotare dispensar uman în valoare 800 mii lei. Dacă nu vor apărea complicații, anul acesta se va vor începe lucrările. Dispensarul se va ridica de la zero și va fi unul la standarde europene”, a spus primarul Cristea.

Tinerii din Valea Vinului vor avea în viitorul apropiat un nou bloc ANL.

„Va fi un bloc de 12 apartamente pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani pe o suprafață de 22 de ari”, a mai adăugat Radu Cristea.

Mașina de pompieri din Valea Vinului are nevoie de un garaj iar în viitorul apropiat acesta va fi construit pe fonduri europene.