Aliza, sport, olimpism, fair play, prietenie, tradiție

Ne-am obișnuit deja să scriem că …o localitate din județ, cu doar 14 case prinde viață în fiecare an în luna lui cuptor. La Aliza, un sătuc care aparține de comuna Terebești, prietenii lui Tudor Barbul se strâng la o miuță și-un pahar de vorbă, iar de la an la an parcă micuța bază sportivă a inimosului antrenor e tot mai neîncăpătoare.

Nu doar drumul de 2 km de la Terebești la Aliza e acum asfaltat, ci tot drumul de la Satu Mare la Terebești e refăcut și se ajunge acum din Sătmar la baza sportivă a lui Barbul cât ai zice…Aliza! Zona este din ce în ce mai primitoare iar în curând cei care vor dori să investească acolo vor avea parte și de rețea de apă potabilă și… canalizare după ne-a spus primarul comunei, Mariana Avorniciții. Cea care în calitate de gazdă a deschis oficial sărbătoarea .La festivitatea de deschidere i-am avut și pe consilierul județean Nicolae Avorniciții, pe managerul GNV și Nord Vest TV, Mircea Govor.



Un campion olimpic la Aliza

Marea surpriză a ediției din acest an a reprezentat-o prezența la Aliza a celui mai titrat luptător român. Campionul olimpic din 1976, Ștefan Rusu a venit cu trupa lui de luptători de la Rădăuți iar acesta a primit o plachetă de recunostință din partea gazdelor. Apoi , modest cum îl știm, s-a implicat la organizarea turneului internațional de lupte…Și a arbitrat aproape toate duelurile de pe saltea.Tot plachete de mulțumire au fost oferite și primarului Mariana Avorniciții din terebești, primarului Ovidiu Duma din Ardud, directorului Academiei Olimpice Satu Mare, Alexandru Contraș. Iar sărbătoritul zilei, antrenorul Claudiu Blaga a avut parte de un cadou surpriză din partea elevilor săi!



Directorul filialei, Alexandru Contraș, a ținut să includă și acțiunea din acest an în cadrul lunii olimpismului iar pe lângă turneul de fotbal, la Aliza am avut din nou un cros olimpic și multe alte activități sportive.

La Aliza a fost arborat steagul olimpic, la deschiderea oficială a fost intonat imnul Jocurilor Olimpice

”Un moment extrem de emoționant, și mă bucur că am reușit ca în această mică localitate să organizăm un astfel de eveniment. Sper ca tradiția să se păstreze și, de la an la an, să putem fi alături de organizatori iar sportul să ne unească și să ne aducă alături”, a spus primarul Mariana Avorniciții.

Prof. Alexandru Contraș a asigurat premiile și diplomele la crosul olimpic și la concursurile de lupte și fotbal.



”Mă bucur că le-am adus oamenilor de aici din zonă atâta bucurie. Am avut foarte mulți participanți la cros și, ce e mai important, foarte mulți copii. A fost o zi specială a sportului, a prieteniei, a spiritului olimpic”, a declarat președintele Academiei Olimpice Satu Mare, Alexandru Contraș.

Invitați speciali din Olanda

Impresionați au rămas de ceea ce au văzut la Aliza și oaspeți din Olanda. E vorba de Kees Samuels și Rens Jongerling doi vechi prieteni ai sportului sătmărean, veniți din orașul înfrățit, Zutphen.

”De peste 30 de ani venim la Satu Mare și colaborăm cu oamenii de sport de aici. Mereu reușește Tudor Barbul să ne impresioneze cu ceva, fie că e vorba de Aliza sau Mădăras. Îl felicităm și pe prietenul nostru Alex Contraș pentru implicarea totală. Am fost și anul trecut și ade la an la an evenimentul e tot mai profesionist organizat”, a spus Kees Samuels un om deosebit care a sprijinit necondiționat sportul sătmărean cu bani, echipamente și cantonamente în Olanda…Și care după cum chiar el a recunoscut e la a 45-a vizită la Satu Mare!



Tot la Aliza l-am întâlnit și pe antrenorul emerit Valentin Bârjac de la Brașov. ” O zi minunată pentru mișcare și sport. Îl felicit pentru tot ce face penru lupte și pentru sportul din zonă”, a spus Valentin Bârjac.

Fotbal non stop

La turneul de fotbal am avut 16 de echipe. Au jucat 12 ore, de la nouă dimineața la nouă seara… Parcă n-a mai contat nici cine a câștigat sau cine a luat premiul cel mare… Doar pentru statistică amintim că Voința Babța a terminat pe primul loc , asta după ce echipa lor câștigase săptămâna trecută și turneul de volei pe plajă de la Baia Mare.

”Le mulțumesc tuturor că au venit la această sărbătoare a sportului. Suntem ca într-o familie și mă bucur că deja lumea o consideră ca o sărbătoare a satului ALIZA. Au fost oameni care s-au revăzut aici după 30 de ani și au depănat amintiri. Copiii s-au putut distra pe terenurile de baschet și volei fiecare a găsit un mod de distracție”, ne-a spus Tudor Barbul care le-a mulțumit și prietenilor din lumea luptelor care au venit săptămâna trecută la un stagiu de pregătire la Ardud. ” Au fost peste 80 de sportivi din țară și din Ungaria. Le mulțumesc că au venit și la Aliza la acest turneu pe care l-am organizat. Iar luptătorii din Ungaria, unii medliați la europene și mondiale s-au băgat și la competiția de fotbal sub culorile lui…Honved!



Arbitrajul a fost asigurat de Gheorghe Moțu Dumitraș , Ciprian Rebegea, Mandi Attila și Elek.

Peste 2100 de sarmale…

N-au lipsit nici surprizele culinare. Tradiționalul porc sacrificat a fost transformat în bunătăți pentru aperitiv și pentru cele 2000 de sarmale pentru prânz și cină… Trebuie să îi amintim pe cei care au pus umărul ca această ediție a Cupei Aliza să iasă ca la carte şi merită toate felicitările: Leontina și Costică Salai cu echipa lor , Nicu și Mariana Avorniciții, Florin Nistor, Ioan Suceveanu, Dani Micu, Cristian Chiș, , Sergiu Micle, Viorel Dan, Claudiu Blaga, echipei lui Alexandru Contraș – directorul Filialei Satu Mare a Academiei Naţionale Olimpice, reprezentând COSR și tuturor celor care au dat o mână de ajutor pentru această reuşită.



Competiția a fost organizată cu sprijinul CONSILIULUI JUDEȚEAN, a Primăriei Terebești, Primăriei Ardud, DJST Satu Mare, AJ Lupte, CS Cetate Ardud-Satu Mare.

Florin Mureşan