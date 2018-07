Bilanțul primarului Kereskenyi la jumătatea mandatului

Alături de viceprimarii Adrian Albu și Doina Feher, de city-managerul Masculic Csaba, și consilierul Gergo Butka, primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, și-a prezentat ieri bilanțul la jumătatea mandatului său. Prezentarea, intitulată 730 de zile în 73 de imagini, a arătat principalele obiective realizate de administrația Kereskenyi la conducerea Primăriei Satu Mare.

Lucrurile trebuie puse în mișcare

În deschiderea prezentării bilanțului, primarul Kereskenyi a arătat că a pornit la drum considerând că în primii doi ani de mandat trebuie să pună lucrurile în mișcare, să relanseze economia locală, deși provocările au fost mari. ”Oraşul a prins viaţă, lucrurile au început să se miște! Dintre angajamentele făcute în campania electorală, o parte au fost deja finalizate după 2 ani, dar toate lucrurile pe care le-am promis sunt în curs de realizare”, a spus Kereskenyi.

Potrivit primarului, anul 2017 a fost anul în care au fost începute multe șantiere în Satu Mare, iar în 2018 au fost demarate obiective noi și cea mai mare parte a acestor proiecte vor fi finalizate în 2019 și 2020. Au fost modernizați zeci de kilometri de carosabil, trotuare, s-au amenajat parcări, locuri de joacă și terenuri de sport pe care le-am realizat în ultimii doi ani. ”Am reușit să eficientizăm serviciile publice, să organizăm evenimente care au atras zeci de mii de spectatori și să îmbunătățim imaginea municipiului Satu Mare”, a mai spus Kereskenyi.

Infrastructura rutieră

Tot cu această ocazie, primarul a trecut în revistă semnarea contractului de finanțare pentru al treilea pod peste Someș, începutul lucrărilor la Șoseaua de Centură, dar și lucrări de reabilitare sau cel puțin de plombare a infrastructurii rutiere din municipiu.

Pentru a mai reduce haosul creat după demolarea garajelor și pentru igienizarea acelor zone, a fost acordată o atenție deosebită amenajării cvartalelor de parcări din cartiere. Șapte dintre acestea au fost finalizate anul trecut.

Totodată, au fost reabilitate sau urmează a fi o serie de trotuare, străzi de pământ, avându-se în vedere construirea de noi piste de biciclete pe lângă repararea celor deja existente.

Demn de remarcat este și faptul că, în cazul tuturor contractelor de execuție a lucrărilor de reabilitare și modernizare a străzilor s-a ținut cont de o cerință importantă: NU s-au recepționat lucrări care nu au corespuns din punct de vedere calitativ și s-a procedat la refacerea lucrărilor pe cheltuiala executantului.

Alte realizări importante

Un alt aspect unde orașul a fost deficitar este cel al iluminatului public stradal, care a fost îmbunătățit. Astfel, s-au înlocuit 3.151 de corpuri de iluminat, s-au montat 150 de corpuri noi și s-au înlocuit alte 261 corpuri vechi.

În perioada iunie 2016- iunie 2018 s-au amenajat și reamenajat peste 20 de terenuri de joacă, iar în 2017 a fost întocmit și finalizat Registrul Local al Spațiilor Verzi.

În februarie 2017, după o jumătate de an în care s-a muncit la elaborarea documentației, Sătmarul a primit aviz favorabil din partea Autorității de Management pentru POR, care a finalizat analiza tuturor documentele depuse.

Dezvoltăm orașul din fonduri europene

Astfel, Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a transmis că, după finalizarea acestei etape de analiză, nu are nici o obiecție cu privire la lista de proiecte, motiv pentru care se poate trece la depunerea cererilor de finantare pentru cele 16 proiecte prioritate depuse pe Axa 4 din cadrul POR 2014-2020.

Municipiului Satu Mare i s-a alocat în total o finanțare de 26,9 milioane de euro pentru cele 16 proiecte prioritare, dintre care 21,8 milioane de euro sunt alocate pentru cele 9 proiecte prioritare eligibile pe Axa 4.1.

Din aceste fonduri vor fi reabilitate centrele nou și vechi ale municipiului, vor fi construite piste de biciclete, vor fi reabilitate zonele degradate din oraș și altele.

Investiții în sistemul de învățământ

În primele 6 luni ale anului 2016 am investit circa 1 milion de lei în reabilitarea unităților de învățământ, reabilitând clădiri și curți de școli, mai multe grădinițe beneficiind de amenajarea terenurilor de joacă. În 2017, pentru dotarea unităților de învățământ am alocat peste 3,5 milioane de lei, realizându-se achiziții importante la 48 de unități de învățământ, dintre care 19 unități de învățământ au beneficiat de o suplimentare a bugetului inițial pentru a-și duce la îndeplinire proiectele propuse.

Eficientizarea serviciilor publice

Începând cu luna iunie a acestui an, s-a reușit cel mai important pas spre eficientizarea serviciilor publice. Primăria Municipiului Satu Mare este printre puținele din țară care are în incinta unui centru comercial un Birou Unic de Servicii. ”În cadrul acestui Birou Unic am deschis și un ghișeu al Primăriei Municipiului Satu Mare prin care facilităm accesul sătmărenilor la informații”, a mai spus primarul.

În ultimii doi ani, în Satu Mare, grație sprijinului acordat de Primăria Municipiului Satu Mare, debirocratizarea sistemului și a bunei colaborări cu firmele, au fost create noi locuri de muncă, atât de companiile multinaționale, naționale sau locale. La nivelul municipiului s-a înregistat și o creștere semnificativă a implicării firmelor în bunul mers al comunității locale. Au fost derulate proiecte comune, inclusiv privind îmbunătățirea infrastructurii municipiului Satu Mare, proiecte care vor continua și pe viitor!

Trei noi blocuri A.N.L. vor fi construite în municipiul Satu Mare. S-a demarat deja construcția a peste 70 de apartamente A.N.L. pe str. Poligonului, investiția fiind derulată de Agența Națională pentru Locuințe.

Primarul Kereskenyi nu a uitat să le mulțumească sătmărenilor care au avut încredere în programul pe care l-a propus, dar și echipei alături de care a lucrat.