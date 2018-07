Bucurie pe Someș!

Când pomenești numele lui Ionuț Stancovici, te și duci cu gândul la o plimbare cu caiacul.

Omul a reușit să transforme pasiunea lui pentru mișcare, pentru sport și mai ales pentru caiac într-un mod de viață. Iar de câțiva ani a molipsit cu acest virus al caiacului o grămadă de sătmăreni.

Grupul lui , nu doar de pe facebook, poartă numele de Caiac SMile iar numărul membrilor e în continuă creștere. Nu mai vorbim de ”like”-uri…Parcă și Someșul arată altfel de când ideea de caiac smile a revenit în Sătmar. Nu mai miră pe nimeni și devine o obișnuință să-i vezi pe practicanți la baza podului Decebal ori la Podul de Fier slalomând printre pietroaie…

În week-end am avut parte de o nouă acțiune a celor de la Caiac Smile.A fost ediția a 7-a a Concursului de caiac slalom pe Someș. Cum s-a ajuns deja la ediția a 7-a ne-a explicat chiar organizatorul, Ionuț Stancovici.

”Mă bucur că acțiunile noastre au atras lumea spre acest sport. Și cel mai mult mă bucur să văd că o tradiție veche la Satu Mare a fost refăcută de noi. Sunt mândru că ni s-a alăturat domnul Peter Mezosi cel care în anii 50-60 a concurat și a câștigat la primele concursuri de caiac slalom pe Someș. Sincer, nu știam de ele și mă bucur că domnul Mezosi ne-a căutat și acum e prezent mereu la fiecare eveniment. Ei au avut atunci patru ediții iar cu cele trei ale noastre am ajuns la șapte. Vrem să ducem tradiția mai departe”, ne-a spus Ionuț Stancovici care a ținut să mulțumească partenerilor de la Consiliul Județean pentru sprijin. ” Le mulțumim pentru ajutor. E un parteneriat care iată dă roade și de la an la an crește numărul copiilor și al aduților care vin la caiac”, a mai spus Ionuț Stancovici.

Extrem de emoționat l-am găsit pe malul Someșului pe Peter Mezosi, cel care domina concursurile de caiac slalom pe Someș în anii 50-60.

”Erau alte vremuri, dar aceeași pasiune pentru caiac. Sigur că ambarcațiunile de atunci erau primitive față de ce vedem acum, dar noi ne bucuram de fiecare moment petrecut pe Someș. A fost o bază nautică excelentă pe Someș atunci…Acum încerc să vin la fiecare acțiune a băieților. Sunt fericit să văd copiii în caiace și aș vrea să văd cât mai multe persoane practicând la Satu Mare acest sport. Avem râul Someș aici, să-i dăm viață și culoare și să profităm de el”, a spus Peter Mezosi.

Veteranul caiacului a fost completat de actualul campion, Ionuț Stancovici. ”Someșul nu e periculos. Avem echipamente adecvate. Veste speciale cu care nu poți să te îneci . Nu te poate trage nici cel mai mare vârtej”, a explicat Stancovici.

Cât despre concursul din weekend, acesta s-a transformat într-un adevărat festival. Cu premii speciale, diplome, surprize și multă voie bună pentru participanți.

N-a lipsit nici broasca țestoasă de Galapagos. Pe care mulți au încercat să-și țină echilibrul și să vâslească printre porțile instalate sub Podul Decebal… Puțini au reușit să îmblânzească broasca… gonflabilă spre deliciul asistenței de pe mal…

În această săptămână distracția se mută în tabăra de caiac, iar luna viitoare membrii Caiac SMile vor participa la un concurs la Bratislava.