Butka Gergo: ”Street Music Festival este şi un pariu cu mine însumi ca să arăt că şi la Satu Mare se pot organiza festivaluri cool şi de calitate”

Într-un orăşel în care parcă timpul s-a oprit în loc iar evenimentele culturale de calitate se pot număra pe degetele de la o mână, Street Music Festival este excepţia, pata de culoare şi lumină, festivalul pe care sătmărenii îl aşteaptă cu nerăbdare în fiecare an şi care face din Sătmar capitala muzicii stradale din România. Părintele acestui eveniment este Butka Gergo, un tip pentru care provocările au fost mai mereu un mod de viaţă şi care din momentul în care a gândit acest festival s-a străduit ca de la an la an lucrurile să evolueze cât mai bine.

Rep.- Cum ţi-a venit ideea de a organiza un asemenea festival?

B.G. – Am început în 2014 şi pot să spun că totul a pornit de la un pariu cu mine însumi, deoarece eram unul dintre cei mai fervenţi critici a evenimentelor publice care se desfăşurau în Satu Mare şi care în opinia mea nu erau tocmai cum credeam eu că se pot organiza. Aşa că am zis că este mult mai uşor de criticat decât de a face ceva cu adevărat viabil, iar cum eu sunt genul care acceptă provocările am pus “în scenă” acest festival. Am dorit să arăt că şi la Satu Mare se pot organiza evenimente cool, de calitate şi fără bani publici.

Rep. – S-a ajuns deja la a 5-a ediţie cu acest festival. Sperai să aibă un asemenea impact?

B.G. – Desigur că speram. Acesta a şi fost idealul meu ca de la an la an festivalul să crească şi să devină un eveniment de maximă importanţă în această zonă de ţară. De altfel unul dintre sloganurile festivalului de anul acesta este “În acest weekend merită să vizitezi Satu Mare” şi deja avem semnale că vom avea vizitatori din judeţele vecine, Maramureş, Bihor, Sălaj, precum şi din alte zone din ţară şi Ungaria.

Rep. – Ce buget s-a alocat anul acesta festivalului?

B.G. – Dacă primele trei ediţii s-au desfăşurat cu bani efectiv veniţi din mediile private, anul acesta am primit fonduri şi de la Consiliul Judeţean şi Primărie. Totalul bugetului trece uşor peste 45.000 de euro, din care jumătate provin de la firmele private. Trebuie să spun însă că mai mult de jumătate din sumă se va întoarce la oraş.

Rep. – La ce să ne aşteptăm anul acesta?

B.G. – Evenimentul, de nivel internațional, va găzdui în 3 zile, pe 5 scene, 25 de artiști și peste 100 de performanțe artistice. În acest an ne mândrim că am avut peste 40 de aplicanți din afara țării. Ospitalitatea sătmărenilor și a organizatorilor dă roade, din ce în ce mai mulți artiști și turiști sosesc la eveniment! Dacă în 2017 am avut doar câțiva jongleri și artiști stradali, în acest an avem un număr record de 10 artiști renumiți care vor sosi la Satu Mare, din 7 țări.

Printre artiști se numără muzicieni, jongleri și magicieni, trupe din România și, bineînțeles, tinerii talentați din Satu Mare. Ca în fiecare an, se va derula un concurs internațional printre artiștii prezenți. Premiul total al concursului este de 4.000 de euro și este oferit de Schlemmer România. În juriu îl vom întâlni pe unul dintre cei mai renumiți artiști stradali ai României, câștigătorul ediției 2017, Cezar Hăbeanu, iar sătmărenii vor putea vota artiștii preferați prin mediul online. Artiștii internaționali vor fi prezenți atât în centrul istoric al orașului, cât și în supermarketul Auchan, partenerul de shopping al evenimentului.

Un element specific al festivalului este pictura cu lumini, adusă în premieră la Satu Mare în 2017, de organizatori. Și în acest an vom ”îmbrăca” clădirile orașului cu lumini, acest spectacol fiind adus de Gotec Rom. Evenimentul este susținut de Consiliul Județean și Primăria Municipiului Satu Mare. Promovăm județul și orașul în județele limitrofe cu scopul de a aduce turiști de eveniment la Satu Mare.

Rep. – Ce surprize aţi pregătit?

B.G. – Dacă le-aş divulga nu ar mai fi surprize. Oricum, pe ziua de joi sătmărenii să fie cu ochii deschişi şi urechile ciulite fiindcă li se pregăteşte ceva. După cum probabil ştiţi şi din cadrul conferinţelor de presă, ineditul ediţiei de anul acesta îl va reprezenta scena plutitoare de pe râul Someş. Astfel, sătmărenii vor putea savura muzica pe “va-lurile” Someșului. Capacitatea este de 30 de locuri. În timpul zilei vă veți putea plimba cu caiacul, iar seara veți putea savura muzica, în cea mai exclusivistă locație. Așadar, de vineri, 13 iulie, după-amiaza, până duminică seara, vă așteptăm la noi experiențe cu muzicieni, acrobați, jongleri, street food și alte senzații, la Street Music Festival. În acest weekend, Satu Mare este capi-tala distracției stradale din regiune!

Nicolae Ghişan