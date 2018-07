Comuna Socond se află pe drumul cel bun

Comuna Socond este așezată în sud-estul județului Satu Mare la o distanță de 40 km de municipiul Satu Mare. Cu toate că se învecinează cu județul Maramureș, din cauza faptului că este situată la poalele Codrului nu are căi de acces către județul vecin. Cu toate acestea, primarul Ioan Crasnai face tot ce este omenește posibil să dezvolte această comună. Se poate spune că Socond este pe drumul cel bun.

Scurtă prezentare

Comuna Socond se întinde pe o suprafață de 88.75 km2 fiind așezată la poalele Codrului, cu un relief deluros, în proporție de 80%. Satele aparținătoare comunei sunt: Socond (reședința), Stâna, Soconzel, Cuța și Hodișa. Ocupația de bază a locuitorilor o constituie agricultura și creșterea animalelor. Ca rețea hidrologică există râul Valea Maria pe o întindere de 10 km și un baraj artificial în localitatea Hodișa, luciul apei fiind de 12 ha.

În comună există două dispensare umane cu profil medicină generală, însă în momentul de față medicii care doresc să profeseze în acea zonă sunt tot mai puțini. În vederea păstrării sănătății animalelor, în localitatea Socond există și un Dispensar Veterinar având un medic veterinar.

Ca instituții culturale, pe raza comunei Socond există patru cămine culturale în localitățile Socond, Soconzel, Stâna și Hodișa.

Drumurile, o reală problemă

Drumurile înspre această zonă constituie o reală problemă, însă primarul face tot ce poate pentru ca oamenii să fie mulțumiți.

“Aproximativ doi kilometri de drum spre Soconzel sunt pietruiți, trebuie tras covor asfaltic, și apoi de la Instituția Primăriei până la Monument, de pe drumul județean, l-am luat noi în lucru, în modernizare, ca să nu rămână un capăt din centrul de comună fără drum și dincolo să nu fie deloc. Aici vom face un covor asfaltic de patru metri de la Primărie către Soconzel. De asemenea, se află în lucru un proiect pe apă – Cuța, Hodișa, Stâna, ce a mai rămas din toate localitățile fără de apă, acum am terminat cu PUZ-urile și în două localități Hodișa și Stâna am terminat, iar pentru Stâna trebuie să intrăm la comisie în urbanism și atunci putem să facem licitație pentru cele trei sate, pentru introducerea de apă, în valoare de vreo opt milioane și jumate investiție. Atunci vom avea pe toate localitățile apă, drumuri și apoi mai avem în perspective să modernizăm două cămine, o sală de sport. Am făcut demersul pentru o sală de sport la centrul de comună deoarece toate comunele mari au, iar tineretul de la noi cere așa ceva. Încercăm să ajungem și noi la un nivel mai convenabil, față de localitățile mai bogate cum ar fi Beltiug și Ardud…nu ne lăsăm. Sperăm să putem să terminăm și cu drumul acesta, problema este cu drumul de la Rătești – Socond, e drum județean, dar tot primarul e de vină . Zilnic mă duc la Satu Mare la Consiliul Județean, au și ei dreptate, insistă și ei … se lucrează, însă se vine de la Solduba încoace. Se fac desfundări, se pune piatră, și acum sunt două firme care se zice că vor veni de la Rătești la Socond, o firmă din Iași, sperăm să vină… și atunci, după ce avem și drumul județean realizat, avem o infrastructură destul de bunicică”, a declarat primarul comunei Socond, Ioan Crasnai.

Pă Digănie

În luna august se va organiza Digănia de la Hodișa cu Asociația Codrenilor și la Cuța prin luna septembrie, la altarul de vară aproape de Soconzel, odată cu manifestarea aceea se dorește organizarea danțului la șură.

Raluca Jofi