Presupus CRIMINAL din Baia Mare, prins de polițiștii sătmăreni. Și-a UCIS cu bestialitate TATĂL

Fiul, presupus ucigaș al profesorului Liviu Gavrilescu, a fost prins și reținut pentru 24 de ore. Presupusul asasin în vârstă de 38 de ani, care are grave probleme psihice, este bănuit că și-a ucis tatăl într-un acces de furie în timpul căruia i-a tăiat gâtul și i-a zdrobit capul bietului om. În acest moment, criminalul se află sub pază într-o rezervă a Spitalului din Sighetu Marmaţiei unde va rămâne sub supraveghere medică până când legiștii specialiști în psihiatrie de vor pronunța asupra discernământului său.

Crimă oribilă

Liviu Gavrilescu a fost găsit mort ieri dimineaţă în locuința sa, iar principalul suspectul în acest caz a fost, din primul moment, chiar fiul acestuia în vârstă de 38 de ani care după comiterea onorului a dispărut. În urmă, individul, care este bolnav psihic, a lăsat cadavrul tatălui său, profesor universitar și fost consilier al prefectului de Maramureș, căruia i-a zdrobit capul cu un corp dur și i-a tăiat gâtul cu un cuțit de bucătărie.

Atrocitatea s-a consumat, se pare, în urma unei certe ale cărei motive încă nu se cunosc, care a degenerat rapid într-un violent scandal.

Prins de polițiștii sătmăreni

După dispariția de acasă a fiului celui decedat, au fost formate filtre de poliție în toate județele limitrofe județului Maramureș. În cele din urmă, principalul suspect de crimă a fost găsit și arestat de polițiștii sătmăreni în localitatea Apa.

”Ieri, 10 iulie a.c., în jurul orelor 22.15, o patrulă mixtă formată dintr-un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare- Secția 3 Poliție Satu Mare, împreună cu un jandarm din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Satu Mare, a identificat, pe raza județului Satu Mare, un bărbat, care manifesta un comportament suspect și nu deținea acte de identitate asupra sa.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul domiciliază în județul Maramureș, are 38 de ani și este suspectat de comiterea unui omor, care a avut loc, tot, ieri, 10 iulie a.c., în Baia Mare. Bărbatul a fost predat polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, în vederea continuării verificărilor în cauză”, se arată înbtr-un comunicat al IPJ Satu Mare.

Internat sub pază la ”Psihiatrie”

În acest moment, bărbatul în vârstă de 38 de ani care se presupune că și-a ucis tatăl cu brutalitate este sub pază într-o rezervă a unității medicale maramureșene și nu a făcut nici o declarație, motiv pentru care încă nu se știe ce ar fi putut declanșa scandalul încheiat cu asasinarea profesorului universitar Liviu Gavrilescu.

”Bărbatul suferă de schizofrenie paranoidă. Având în vedere antecedentele sale medicale, bărbatul a fost internat chiar în acea noapte la Spitalul din Sighetul Marmației unde va rămâne până expertiza psihiatrică va arată dacă a avut discernământ atunci când a comis crima. În funcție de decizia medicilor, el va fi fie arestat, fie internat nevoluntar într-un spital de boli nervoase”, au declarat surse judiciare.

Presupusul criminal urma de mai bine de zece ani un tratament psihiatric, perioadă în care fusese internat de mai multe ori în spitale de specialitate. Profesorul universitar ucis era și tutore legal pentru fiul care i-a luat viața.

Soțul ucis, găsit de soție

Trupul lui Liviu Gavrilescu a fost găsit de soția acestuia care nu se afla acasă la momentul scandalului sângeros. O echipă mixtă de polițiști și procurori fac cercetări la fața locului. Anchetatorii spun că au descoperit urme de violență pe trupul profesorului.

Liviu Gavrilescu s-a pensionat în 2017 și era cadru didactic la Universitatea de Nord Baia Mare, unde preda management.