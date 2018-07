CSM Poli Iaşi devine FC Politehnica Iaşi

Liga Profesionista de Fotbal a oficializat schimbarea denumirii echipei de fotbal din Iasi pentru noul sezon de Liga 1 Betano. “Liga Profesionistă de Fotbal confirmă faptul că Asociaţia CSM Politehnica Iaşi are dreptul de a utiliza în Campionatul Naţional Liga 1 Betano, sezonul 2018-2019, marca individuală verbală şi cea combinată (logo-ul şi denumirea) pe care le-au prezentat şi pentru care au încheiat contractul de licenţiere. Adresăm rugămintea deţinătorilor de drepturi tv, dar şi celorlalte instituţii media, de a face demersurile necesare pentru folosirea noului logo”, a anunţat LPF pe site-ul oficial. Politehnica Iasi a disparut din fotbalul romanesc la finalul sezonului 2009/2010 odata cu intrarea in insolventa a vechii societati pentru datorii de 3 milioane de euro. Revenita in fotbal, echipa din Iasi a evoluat sub mai multe denumire, cum ar fi ACSMU Politehnica Iasi, CSMS Iasi sau CSM Poli Iasi, cum a fost sezonul precedent, cand echipa s-a calificat pentru prima data in playoff.