Delegația României a ajuns la Wuxi

Delegatia Romaniei a ajuns marti la Wuxi, dupa un stagiu de pregatire de 7 zile la Institutul Sportiv din Hong Kong, stagiu care a avut ca obiectiv aclimatizarea si adaptarea sportivilor nostri la fusul orar.

Echipele de spada feminin si sabie masculin, carora li se va alatura si sabreura Bianca Pascu (concurenta la individual), vor participa in perioada 19-27 iulie la Campionatul Mondial de Scrima din China.

Actuala editie a mondialului va consemna si o premiera, respectiv disputarea probei pe echipe in doua zile consecutive, fata de doar o zi, cum se organiza anterior. Sportivii romani s-au declarat optimisti inaintea competitiei, au un moral ridicat si sunt decisi sa dea totul pentru a indeplini obiectivul stabilit de Federatia Romana de Scrima, respectiv cucerirea unei medalii.

“Nu avem probleme de lot, toti sportivii nostri sunt apti de competitie. Dincolo de obiectivul de a cuceri cel putin o medalie, acest mondial ne va da o imagine clara asupra nivelului nostru actual si ne va arata ce provocari ne asteapta din partea celorlalti competitori. Asta e foarte important pentru a stabili un plan coerent de pregatire, pentru ca in 2019 vom intra in febra punctelor, a calificarilor pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020” a declarat reputatul arbitru international Marius Florea, aflat la primul sau campionat mondial in calitate de presedinte al Federatiei Romane de Scrima.

Reamintim ca Romania participa la Campionatul Mondial de Scrima de la Wuxi cu o delegatie compusa din 9 sportivi, 5 tehnicieni si 2 arbitri. Cei 9 sportivi vor concura la spada feminin (Ana Maria Popescu, Amalia Tataran, Raluca Sbarcea si Maria Udrea), sabie masculin (Tiberiu Dolniceanu, Alin Badea, Iulian Teodosiu, George Dragomir) si sabie feminin (Bianca Pascu). Ei vor fi condusi de antrenorii George Epurescu si Florin Zalomir.

Amalia Tătăran și-a serbat ziua de naștere în Hong Kong

Amalia Tătăran e singura sătmăreancă din lotul României. Spadasina crescută la CS Satu Mare și legitimată acum la CS Dinamo București și-a serbat ziua de naștere în cantonamentul din Hong Kong. Amalia a împlinit 24 de ani și speră să-și facă un cadou deosebit… o medalie la Mondiale.