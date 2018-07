Doamne, mare-i grădina Ta!

Am fost criticat pentru faptul că am scris numai despre lucruri frumoase făcute de oameni și … chiar în emisiunile televizate le-am accentuat tot pe acestea. Iată că în sectorul în care am muncit o viață, cel al educației, întâlnesc fapte urâte, nedemne pentru un conducător, menit să facă educație formatorilor și mai ales copiilor. Concret: în centrul de comună Batarci, există o școală de tradiție, cu local excepțional. Este vorba de o profesoară de excepție, care a predat cu dăruire și pasiune limba română, a scos generații bune, a condus școala aceea, a urmat cursuri superioare la minister, este cunoscută foarte pozitiv în comună și la ISJ, a obținut toate gradele didactice și a făcut cinste învățământului. Prof. Stan Irina (că despre dumneaei este vorba) este localnică și provine dintr-o familie cu 10 copii, ea fiindu-le profesoară sau dirigintă la majoritatea dintre aceștia. Mai mult, 5 dintre frați au câte 2 copii, restul au 3-4 copii. Adaug faptul că Stan Irina are 2 fete, ambele îndreptate spre cariera de dascăl. De la vârsta de 22 de ani, când a intrat ca dascăl la școala din Batarci, a simțit exact ceea ce n-ar trebui să existe. Pe atunci directorul Mândruț n-a știut să-i spună un simplu “Bine ați venit!”, precum actualul director Ciorba Romeo n-a fost în stare să-i adreseze un ”Mulţumesc!” , deși am întâlnit profesori de educație fizică buni directori, iar la Bistrița, un excelent inspector general (Ștefănescu). Totul depinde de om, de calități și … de bunul simț! Eu am trecut de mai multe ori pe la școala din Batarci, pe la primărie, dar, sincer, n-am prea avut succes pentru emisiunile televizate. Acolo, doar preotul Pintea s-a dovedit “omul potrivit la locul potrivit!”. Îmi pare rău, dar dascălii mai discută și în familie, găsind o bună consultare în tovarășul de viață. Am constatat că în școala din Batarci oamenii lucrează timorați și m-am întrebat de ce? Sigur într-o emisiune ce va urma vom afla răspunsul! Este acest material și un semnal pentru cei de la ISJ, pentru inspectorii de specialitate, mai ales când iese la pensie un profesor de-al lui, în specialitatea inspectorului! El știe, de la Serviciul Personal, cine se pensionează și … nu-i spun ce ar trebui să facă. La fel cei de la CCD! Pe vremuri se scotea “omagiu celor care pleacă”, reviste cu materiale despre activitatea dascălilor, festivități meritate de cei care intră în pensie! Chiar dacă directorul “nu le are” cu aceste lucruri, este totuși o experiență în școală, și învață de la înaintași. Un buchet de flori și un “mulțumesc” rostit de directorul care-i director înseamnă mult! La Batarci nu înseamnă nimic! Concluzia-i clară! Acolo, la școala din Batarci este o sală transformată în muzeu, realizat de Stan Irina, cu lucruri strânse de ea pentru a se păstra datini, tradiții și obiceiuri, dar există și o nepoțică elevă a școlii care i-a oferit flori Irinei!

Rămâne Irina Stan profesoara harnică, silitoare, studioasă, pasionată, cu multă dăruire și har pentru profesorat. Ea nu s-a întors în Batarci, ea a rămas locului. Nu am intenția de a insista asupra acestui caz, existând, poate, și altele similare în județ și mai ales în țară. Pentru a fi iertători și mai buni, nu trebuie să facem efort! Dacă aș fi consilier local, la Batarci, aș realiza, cu colegii, un proiect de hotărâre pentru a-i decerna Irinei Stan titlul de “cetățean de onoare”. Dacă ISJ, primarul comunei și directorul școlii nu te-au felicitat pentru frumoasa activitate, atunci noi, ziarul şi NVTV, te felicităm, Stan Irina, și-ți mulțumim pentru tot ce ai făcut spre binele comunei și județului Satu Mare! Sănătate, bucurii și să te folosești de pensie mulți ani!

Teodor Curpaş