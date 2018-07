Echipa CNME a participat la Festivalul de baschet de la Kaposvar

În perioada 07 – 14.07.2018 echipa de baschet a Colegiului Național Mihai Eminescu a participat la cel mai mare turneu de baschet din Europa destinat copiilor de vârstă școlară.

Echipa sătmăreană a participat la categoria de vârstă U 14, unde au fost înscrise 10 echipe, în două grupe:

GRUPA A : GALACTICA BRAȘOV/ROMÂNIA, BAUSKA BJSS/LITUANIA, RIVNE A/UCRAINA, LEMBERG/UCRAINA, KÁPOSVARI KOSARLABDA KLUB/UNGARIA; GRUPA B, : LUCEAFĂRUL CNME SATU MARE/ROMÂNIA, RIVNE B/UCRAINA, UZSGOROD/UCRAINA, S.C. MALEV BUDAPESTA/UNGARIA ȘI MUNKACSEVO/ UKRAINA.

Echipa a ocupat locul cinci în grupă și nouă în clasamentul general , dar trebuie menționat că echipele adverse erau medaliate în campionatele naționale ale țărilor respective, jucătorii colegiului fiind în primul an la grupa de vârstă U 14.

Personal sunt foarte mândru de elevii mei. După un an de baschet am reușit, cu sprijinul părinților, să intrăm într-o companie selectă a baschetului juvenil din lume (la alte categorii de vârstă au participat țări ca Palestina, Republica Sud Africană, Taiwan, China, etc.) Baschetul este unul din cele mai îndrăgite jocuri sportive din CNME, deoarece se caracterizează prin finețea, precizia și fantezia exercițiilor tehnice și tactice, prin talia înaltă și calitățile fizice deosebite ale sportivilor, toate acestea implicate într-o luptă sportivă care pretinde spirit de echipă și de sacrificiu, inteligență și rezistență nervoasă. Și elevii mei au dovedit aceste calități cu prisosință la acest turneu!

Pentru a fi mai buni trebuie regândit modul în care vom desfășura antrenamentele viitoare, fiecare minut din antrenament contează! Sunt sigur că elevii mei au căpătat experiență și au văzut că baschetul trebuie gândit în fiecare secundă a antrenamentului și al timpului regulamentar de joc.

Adresez mulțumiri pentru sprijinul necondiționat al părinților, pentru încrederea acordată și sper că și în viitor activitățile se vor desfășura la fel, pentru a duce mai departe frumoasa aventură a echipei de baschet gimnaziu băieți. Nu în ultimul rând doresc să mulțumesc și doamnei diriginte prof. Csirák Mirabela pentru înțelegerea și sprijinul moral dat echipei.

Componenții echipei:

Calapis Patrik, Catrișcău Alexandru, Căliman Antonio, Chereji Rareș, Dragoș Matei, Grumaz Vlad, Mateian Andrei, Mic Mihnea – căpitanul echipei, Secară Lucas, Caracioni Octavian, Silaghi Vlad, Pop Matei Ionuț.

Vocea elevilor:

După părerea mea acest turneu a fost unul minunat deoarece am învățat că nu este ușor să câștigi si ne-am simțit bine. Abia aștept să văd cum va fi și anul viitor. (Rares Cherejj);

Turneul a fost o experiență plăcută pe care o aștept din nou. (Alexandru Catrișcău)

Turneul din Kaposvár a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea și aștept cu nerăbdare să merg și anul viitor. (Secară Lucas)

Turneul de la Kaposvár a fost un bun prilej de a trai câteva zile prin baschet alături de mulți sportivi. Deplasarea în acest oraș frumos a fost benefica și pentru echipa din care fac parte. (Caracioni Octavian)

Acest turneu a fost unul minunat, deoarece am învățat să jucam baschet și să mai și pierdem. Am văzut cum e sa joci cu niște echipe puternice, de mare calibru. (Mihnea Mic – căpitanul echipei)

Prof.dr.Gheorghe Popdan