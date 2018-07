Investiții majore în infrastructura județului

Conducerea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) s-a aflat miercuri la Satu Mare, unde, pe lângă faptul că a dat startul lucrărilor la Șoseaua de Ocolire a municipiului reședință de județ, a trecut în revistă și investițiile care vor fi derulate în județ pentru reabilitarea unor drumuri naționale.

Centura Careiului, gata în acest an

Delegația CNAIR prezentă la Satu Mare a fost formată din directorul general, Narcis Neaga, directorii adjuncți, Mihai Bașulescu și Cristian Andrei, dar și directorul general al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj, Radu Băruță. Alături de delegaţia CNAIR, la vizita obiectivelor de pe teren au fost prezenţi şi directorul filialei Satu Mare a Companiei de Drumuri Naționale, ing. Ardelean Petru, prefectul Darius Filip, consilierul județean Nicolae Avorniciții, dar și fostul vicepreședinte al Consiliului Județean, actualul manager al Nord Vest TV și Gazeta de Nord-Vest, Mircea Govor.

După ce a vizitat șantierul Șoselei de Ocolire a municipiului Satu Mare, delegaţia a efectuat o vizită și pe şantierul de la Șoseaua de Ocolire a municipiului Carei. Conform celor declarate de reprezentantul firmei executante nu există în acest moment probleme deosebite, lucrările urmând să fie finalizate în luna octombrie a acestui an.

Drumuri naționale reabilitate în județ

Tot în cursul zilei de miercuri, delegația CNAIR a vizitat și drumurile naționale din județ ce urmează a fi reabilitate.În primul rând este vorba despre drumul național Carei-Tășnad până la intersecția cu DN Satu Mare-Zalău-Cluj. De asemenea, un alt drum ce urmează a fi modernizat este drumul național Livada – Negrești-Oaș – Pasul Huta. În ambele cazuri, este foarte posibil ca lucrările de reabilitare să înceapă încă din acest an.

Schimbări majore în infrastructura rutieră a județului

Însoțind delegația CNAIR, managerul Nord Vest TV și Gazeta de Nord-Vest, Mircea Govor, și-a exprimat convingerea că în perioada următoare vor avea loc schimbări semnificative în bine în infrastructura rutieră a județului Satu Mare.

”Lumea trebuie să știe că Guvernul României finanțează și aceste investiții din județul Satu Mare prin PNDL1 și PNDL2. Probabil că, în cel mai scurt timp, infrastructura rutieră se va schimba în județul Satu Mare. S-au pus bazele multor investiții. Eu nu vreau să fac din asta un titlu de glorie, dar vă asigur că am fost implicat foarte mult timp în tot ceea ce înseamnă infrastructura din județul Satu Mare și am contribuit foarte mult la aducerea de fonduri pentru județul nostru. Dar important este ca, în final, să câștige sătmărenii noștri pentru care, personal, mă bucur și sper din suflet ca și județul Satu Mare să arate puțin mai occidental. Sunt încrezător că aceste investiții vor fi finalizate, dar cu condiția foarte importantă să rămână Guvernul PSD să conducă țara, pentru că am mare încredere în președintele Liviu Dragnea, în doamna Viorica Dăncilă, că sunt foarte aproape de oameni și, când este vorba despre o investiție pentru administrația locală, totdeauna s-au ținut de cuvânt. Și cât timp am fost la conducerea Consiliului Județean am adus cei mai mulți bani pentru județul Satu Mare”, a declarat Mircea Govor.

Florin Dura