Ioan Ienciu – la 90 de ani! Patriot şi ”Apostol” al neamului românesc!

Am spus de multe ori, în emisiunile televizate la NVTV și am scris, în presă și cărțile mele, că am uitat noi, românii, să apreciem valorile în viață și pe cei care au plecat la cele veșnice. Rar se întâmplă să ne aducem aminte de oamenii care au pus ”o cărămidă” la realizarea bunăstării de azi, dar să ne amintim de cei care au avut funcții importante în județ, răspunzând de toată suflarea urbei și comunelor noastre!

La 21 iunie 1928 s-a născut prim-vicepreședintele județului Satu Mare, un om, un domn adevărat, Dl. IOAN IENCIU, cu un tată CFR-ist, cu numele Teodor (apropiat de Dumnezeu) și mama Floare, familie cu credință, în care educația n-a avut secrete. Tocmai de aceea l-a îndrumat pe fiu să facă școală, într-o perioadă atât de nesigură a țării, dar a învățat, a studiat, a terminat Facultatea de Științe Economice, la care nu puteai ajunge, cum se întâmplă azi, depunându-ți dosarul la mai multe facultăți, ci prin concurs adevărat, iar cursurile, seminariile, examenele erau din cele mai pretențioase. A lucrat mult, s-a afirmat, iar în anul în care am fost repartizat eu la Satu Mare (1964) era președinte la Sfatul Popular al orașului Satu Mare. S-a dovedit bun gospodar, având la bază studii serioase, răspunzător, harnic, pretențios cu sine și cu cei din subordine, încât orașul se dezvolta văzând cu ochii. Și-a câștigat un prestigios nume transformat în renume, apreciat de populație și devenind un lider, nu impus, ci recunoscut de o masă mare de oameni. Ideile lui au demarat în forță, deși trăiam într-o lume sub semnul confuziei, în care senzaționalul și divertismentul ieftin diminua spațiul public dedicat actului cultural și nu numai. Indiferent de neajunsuri, dl. Ioan Ienciu a susținut tot ce ducea la progres. I-aș creiona portretul de profesionist, dar ajunge recunoașterea publică a activității sale de peste o jumătate de secol. Este omul pe a cărui experiență, capacitate superioară de înțelegere și judecare a lucrurilor s-a contat în administrarea treburilor urbei și județului. Pentru mine, ca dascăl repartizat aici, Domnia Sa a constituit o sursă de inspirație politică, curaj și rațiune. În tot ceea ce a făcut acest om de-a lungul vremii a dovedit calitățile unui conducător înnăscut, curaj, demnitate, cumpătare, cu un ton foarte controlat, harnic, luptător și tenace, omul cu bun simț. După prima întâlnire cu acest om, acest important personaj în viața județului, îți făceai impresia bună și chiar foarte bună despre Ioan Ienciu, povesteai și altora despre felul cum știa să se comporte cu oamenii. N-avea timp, dar știa să-ți rezolve problemele ivite, care pentru el păreau un fleac, dar pentru tine erau vitale. Aici s-a remarcat Ioan Ienciu. A fost mereu zbucium necurmat, o personalitate complexă, a fost strigătul unui neam conștient de frumusețea și originalitatea spiritualității sale. Acest om a fost înzestrat de Dumnezeu cu o minte ageră și pătrunzătoare, cu orizonturi largi, cu o sete neobosită de cunoaștere, stăpân pe o cultură generală temeinică, cu o putere de muncă neobișnuită, punându-și toți talanții cu care a fost dăruit de Dumnezeu în slujba neamului românesc și a credinței strămoșești. Fiind înzestrat cu o voință hotărâtă, pasionat de realizări, calculat în fapte, cu o viziune clară a lucrurilor, fără teamă de boală, piedici sau împotriviri, cu dragoste pentru neamul său, a putut în mulți ani de activitate să îmbogățească patrimoniul ținutului și țării.

Și-a dat examenul la inundațiile din 1970, când n-a avut liniște până nu a rezolvat problemele atâtor oameni care au avut de suferit după ieșirea apelor Someșului, Turului și Crasnei. Câtă responsabilitate, Doamne! Nu știu câte ordine și medalii a primit Ioan Ienciu, dar știu că multele cuvinte de mulțumire ale oamenilor, starea acestora suplinesc diplomele. Rămâne un reprezentant de marcă, omul care s-a manifestat ca un înflăcărat patriot.

De fapt, educația primită s-a văzut prin educația oferită fiicei sale, Luminița, acum cunoscută în județ și nu numai ca dr. Luminița Ardelean, medic specialist, șefa secției interne de la Spitalul Județean, care s-a impus de-a lungul anilor prin temeinică pregătire și profesionalism, prin seriozitate și atașament față de cei cărora le întinde o mână de ajutor la ceas de cumpănă! Vorbesc frumos și scriu frumos de medici, cu meserie vocațională, dar despre medicul Luminița am numai cuvinte ce merită din plin un ”Laudatio”, merită o emisune la ”Oameni și fapte” pentru că … modestia astăzi ”nu se poartă”!

Dacă ar trebui să spun sau să scriu despre aceste două personaje, aș realiza un frumos roman, neromanțat, cu multă căutare … dar zilele n-au intrat în sac! Pentru demnitarul Ioan Ienciu, la 90 de ani, sănătate, bucurii, iar noi, cei care l-am cunoscut, să ne amintim cu drag de faptele lui bune, de intențiile frumoase, de familia lui frumoasă. Ce poate fi mai sfânt, mai curat și mai înălțător decât crezurile de mai sus ale celui care a contribuit la ridicarea și propășirea propriului său neam?

Teodor Curpaş