La Tarna Mare, Centenarul există zilnic!

Dincolo de vremi, nevăzutele buciume ale apusenilor cheamă, spre cetatea cea de cremene a viteazului Mihai, făptuitorul unirii celei dintâi. Buciumul sună prelung și se aude chiar de pe meleagurile Albei Iulii până la Tarna Mare, unde oamenii știu să aprecieze strădaniile înaintașilor, jertfa lor și dragostea față de țară, de neam și de limbă. Aici, la Tarna Mare, în fiecare moment al zilei, oamenii știu că există în anul Centenarului Marii Uniri, iar 1918 este cifra ce le-a rămas încrustată pe suflet și pe conștiință. Interesant că Monica Sobius, primarul comunei, în emisiunea ”Oameni și Fapte” nu s-a lăudat cu ceea ce realizează fiecare sector din primărie și fiecare consilier ales. Din activitatea desfășurată prin primărie, am dedus că școala, biblioteca, formațiile artistice, primarul și consiliul sunt mereu la activități de tot felul, făcând ca locuitorii, de la mic la mare, să simtă că trăiesc momente specifice anului de centenar. Și iată uriașul act de dreptate, Unirea cea mare de la 1918 se află sub semnul credinței dăinuitoare că Ardealul a fost, este și va fi pământ românesc. Ce frumos vorbește credincioșilor, dar și în emisiunea ”Glasul Bisericii”, părintele Daniel Păcurar care crede în destinul și menirea acestui popor. Vorbește cu atâta trăire părintele Daniel despre armele care au vorbit, despre ascuțișul minții românilor la ceasul de aur al zilei de 1 Decembrie 1918 când s-a rotunjit conturul țării-mamă.

La Tarna Mare, primarul, fiind femeie, poate este mai pretențioasă cu sine, dar și cu cei din jur și bine face! Biblioteca ”Athanasie Doroș” de acolo, pentru marea sărbătoare a editat primul număr al revistei ”Flori de Tarna”, iar numele celor trei destoinici ai Tarnei merită amintit: Mariana Conioși, bibliotecar, Doina Molnar, profesoară, și Donca Vasile Florin, consilier. Revista are forma unui mozaic, bine realizată și atât de diversă. Sigur, se vorbește despre centenar, simțit la Tarna Mare, despre rolul bibliotecii și al părintelui Athanasie Doroș și al ASTREI, de a pune bazele bibliotecii sătești cu cărți din donații, chiar în casa parohială. Nu întâmplător în duminica de 1 iulie s-a dezvelit bustul minunatului om ce aparține de Tarna Mare. Sunt prezentate activități în cadrul bibliotecii (lansări de cărți, dr. Felician Pop, Cornel Burcea, Robert Laszlo și editorul Pop Aurel), întâlniri cu scriitorii, șezători literare cu grupul folcloric ”Florile Tărnii” și solista Teodora Păcurar, solistă care, de fiecare dată, încântă publicul. Este prezent acolo și un atelier meșteșugăresc, menit să nu se piardă tradițiile, chiar în realizarea de zgărzi, prin proiectul ”Înșiră-te mărgică mică”. Peste 50 de elevi participă frecvent la grupul folcloric, la șezători, sărbătoarea sânzienelor, cununa de gâu, țâpurituri, danțuri oșenești, colinde concursuri cu premii etc. Este amintită în revistă și … noutate importantă, prietenia lui Antoniu Covaci, poet din Tarna Mare, cu Mihai Eminescu, din perioada studenției la Viena. Nu lipsește nici ”Rețetar”, însă Doina Molnar realizează o reușită carte ”Hoștină Oșenească cu mâncări bătrânești”, realizată la editura ”Citadela”, cu 15 capitole mari, cu 81 de mâncăruri specifice locului și nu numai. Este de amintit cartea semnată de Doina Molnar ”Athanasie Doroș” – preotul greco-catolic, eroul unirii de la Tarna Mare, editată de ”Citadela” în colecția ”Personalități sătmărene”. Cele 198 de pagini adună interesante materiale strânse de un frumos grup de colaboratori (Ovidiu Molnar, Vasile Conioși Meșteșanu, Marcel Cornel Andercău, Florin Vasile Donca), cu ilustrații privind viața și activitatea preotului Athanasie Doroș. Există în această carte multă istorie adevărată, pe care nu trebuie s-o ocolim!

Tot ce se face la Tarna Mare este o izbândă a sunetului de clopot ce revarsă peste noi învierea neamului prin oamenii încercați de vreme, care nu au învățat istoria din cărți, ci au trăit-o! Cei din Tarna Mare sunt, parcă, însoțiți de umbrele înaintașilor, prin ruga lor și a slujitorilor sfintelor altare cu credință în Dumnezeu și cu sentimentul că viața românilor va fi mai bună!

Teodor Curpaş