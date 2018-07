Locația magică. Surprize de proporții oferită sătmărenilor la Festivalului Muzicii de Stradă

În acest weekend, sătmărenii și turiștii vor avea parte de o nouă ediție a Festivalului Muzicii de Stradă. Evenimentul de nivel internațional, va găzdui în 3 zile, pe 5 scene, 25 de artiști și peste 100 de performanțe artistice. Organizatorii au pregătit, pentru acest an, suprise de proporții pentru sătmăreni.

Îmbunătățiri calitative și cantitative

Detalii despre edițșia din acest an a Festivalului Muzicii de Stadă au fost oferite astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, de principalul organizator și inițiator al acestui mega-eveniment, Gergo Butka. Astfel, potrivit acestuia, ediției din acest an i s-au adus o serie de îmbunătățiri.

”Ce îmbunătățiri aducem în acest an? Îmbunătățiri cantitative: festivalul crește de la an la an. În acest an ne mândrim ca am avut peste 40 de aplicanți din afara țării. Ospitalitatea sătmărenilor și a organizatorilor dă roade, din ce în ce mai mulți artiști și turiști sosesc la eveniment! Dacă în 2017 am avut doar câțiva jongleri și artiști stradali, în acest an avem un număr record de 10 artiști renumiți care vor sosi la Satu Mare, din 7 țări! Sponsorul principal al evenimentului este ZES Zollner Electronic.

Creștem și în calitate: acea ”sfântă treime” pe care am introdus-o în 2017, anul acesta va oferi sătmărenilor o experiență totală de festival: street music + street art + street food, este rețeta magică prin care sătmărenii se vor putea delecta la festival. Muzica stradală se va auzi de pe 5 scene: scena Compas – în platoul de evenimente Corneliu Coposu, scena Dräxlmaier – în mijlocul Pieței Libertății, scena Transpink – pe pasajul Corneliu Coposu. Locul de întâlnire al artiștilor va fi în RedHat Yard, iar scena Ecomatrix va fi…pe Someș!”, a declarat Butka.

Locația magică

Ediția din acest an va beneficia și de o locație magică, în premieră la acest festival sătmărean.

”Da, în acest an avem o altă locație magică: anul trecut am adus în premieră o scenă pe malul Someșului, iar în acest an scena Ecomatrix va fi amplasată pe Someș! În colaborare cu Asociația Multisalva, construim o scenă vis-a-vis de Palatul Administrativ, iar de pe malul Someșului vizitatorii vor putea urca pe scena plutitoare. Astfel, vom valorifica malul și albia râului Someș. În timpul zilei vă veți putea plimba cu caiacul, iar seara veți putea savura muzica, în cea mai exclusivistă locație”, a precizat organizatorul principal și inițiatorul acestui festival.

Concurs premiat cu 4.000 euro

Printre artiști se numără muzicieni, jongleri și magicieni, trupe din România și bineînțeles, tinerii talenți din Satu Mare. Ca în fiecare an, se va derula un concurs internațional printre artiștii prezenți. Premiul total al concursului este de 4.000 de euro și este oferit de Schlemmer România. În juriu îl vom întâlni pe unul dintre cei mai renumiți artiști stradali ai României, câștigătorul ediției 2017, Cezar Habeanu, iar sătmărenii vor putea vota artiștii preferați prin mediul online. Artiștii internaționali vor fi prezenți atât în centrul istoric al orașului cât și în supermarketul Auchan, partenerul de shopping al evenimentului.

Pictura de lumini

Un element specific al festivalului este pictura cu lumini, adusă în premieră la Satu Mare în 2017, de organizatori.

”Și în acest an vom ”îmbrăca” clădirile orașului cu lumini, acest spectacol fiind adus de Gotec Rom. Evenimentul este organizat de Asociația Culturală pentru Tinerii din Satu Mare susținut de Consiliul Județean și Primăria Municipiului Satu Mare. Promovăm județul și orașul în județele limitrofe cu scopul de a aduce turiști de eveniment la Satu Mare”, a mai precizat Butka.

Așadar, de vineri 13 iulie, după-amiaza, până duminică seara, sătmărenii sunt așteptați la noi experiențe cu muzicieni, acrobați, jongleri, street food și alte senzații, la Street Music Festival. În acest weekend, Satu Mare este capitala distracției stradale din regiune!