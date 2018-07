“ Mondialu’ ” din fața televizorului…

”Am primit ce meritam” , acesta a fost răspunsul unui prieten bun, spaniol , mare amator de fotbal, după ce naționala Spaniei a părăsit Mondialul în optimi. Semn că pentru suporterii Spaniei eliminarea n-a fost totuși o surpriză…Se așteptau ca după tot haosul creat de demisterea lui Lopetegui și instalarea ca antrenor a lui Hierro lucrurile să meargă prost. Așa s-a și întâmplat…Spania în ciuda paselor cu nemiluita , greu și de numărat, date pe meci nu a impresionat. A jucat fotbal doar cu Portugalia în acel 3-3 pregătit de Lopetegui…după care corabia a rămas fără cârmaci .Un chinuit 1-0 cu Iran și un 2-2 cu Maroc salvat de VAR. Să te bată o modestă trupă a Rusiei care a tras un singur șut pe poartă asta e clar contraperformanță când tu, Spania, domini cu echipele tale de club fotbalul continental de ani buni! Am deschis site urile ziarelor spaniole imediat după rușinea cu Rusia…Marca a fost de colecție…Cu o ediție în care Lopetegui, Florentino Perez , șeful de la Real și președintele federației au fost întrebați pe prima pagină…”Vă place ce ați făcut?” . E clar ei sunt vinovații…Rămâne de văzut dacă vor și plăti nota după acest eșec…

Sigur că n-au lipsit glumele pe seama spaniolilor lui Ramos…Cea mai tare rămâne cea cu Putin la telefon…” Eliberați-o pe Shakira!” e mesajul după ce Pique a făcut hențul de 1-1…

Croația a trăit periculos și din cauza marelui Schmeichel…Kasper a apărat trei penalty-uri.Unul în minutul 115 la Modric…Și apoi alte două la departajare.N-a fost de ajuns ca fiul și mai marelui Peter Schmeichel să ducă Danemarca în sferuri…Chiar pentru dinastia portarilor Schmeichel îmi pare rău…În rest sper ca Croația să bată Rusia în sferturi…pentru binele spectacolului de la acest Mondial..Că prea se înfoaie Putin și nu i a bună

Brazilia? Samba mai tare ca Tequila…Neymar refuză să meargă la bere cu renegații Ronaldo , Messi, Ozil, Ramos, Iniesta…Și mai stă în Rusia la o vodcă mică.Mexicanii s-au vopsit în cap ca Hagi& co în 98 și au pățit-o și ei…Cine o mai face așa ceva de acum înainte eliminat să fie în optimi la Mondiale.

PS. Ronaldo la Juventus? Sună interesant…Poate așa ia și Juve o Ligă a Campionilor…Am zice doar că torinezii schimbă Buffonu…Și mai e contractul prelungit pentru Sallah la Liverpool . Doar că la bani LeBron James îi bate pe toți. S-a dus de la Cleveland la Los Angeles Lakers. La 33 de ani, James a semnat un contract pe 4 ani în valoare totală de 153,3 milioane de dolari! Asta e în NBA nu în La Liga! Jucator la Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic i-a urat bun venit lui LeBron James “Acum LA are un zeu si un rege! Zlatan ii ureaza bun venit regelui James” a fost mesajul caracteristic al lui Zlatan Ibrahimovic pentru LeBron. In doar cateva ore, aproape 100.000 de oameni au dat like la postarea atacantului suedez. De ce baschetul și fotbalul sunt cele mai iubite sporturi din lume….