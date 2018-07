“ Mondialu’ ” din fața televizorului…

Sita cerne în Rusia și la Mondial au mai rămas doar opt. Șase naționale din Europa și două din America de Sud.

Cum americanii n-au mai reușit de la Brazilia 58 să se impună pe Bătrânul continent, specialiștii s-au și grăbit să dea verdictul. Titlul va rămâne în Europa…După imaginația fiecăruia și mai ales după preferințe, unii ar paria pe Franța. Alții și-ar dori o finală Croația-Belgia. Rusia lui Putin e de băgat în seamă după isprava cu autobaza din meciul cu Spania.

Ce ne facem însă cu sud-americancele? Dacă Uruguay scoate Franța? Brazilia pare a fi cea mai ”echipă” din cele opt spun eu, dar totul se va învârti acum în jurul duelului lui Neymar cu Felaini & co.

N-am pomenit nimic de Anglia…Recunosc că sunt fanul englezilor de prin 86. Naționala lor de acum nu are mari vedete, n-ai zice că are față de campioană și totuși după meciul cu Columbia am un mare DAR…Dar …Anglia are culoar , are șansă și pare că și-a învățat lecția loviturilor de departajare. Sigur că-l au pe Kane, dar bombardierul de la Tottenham nu seamănă nici pe departe cu Lineker în 86 sau 90. Nu e nici unu ca Hoddle sau Waddle, sau ca Robson…unde îl mai pui pe Gascoine . Să nu îi uităm pe Shearer, Lampard, Gerard sau pe simpaticul David Platt care scotea Camerunul în sferturile din 1990… Și lista e mult mai lungă…Anglia a avut vedete mai mereu și a pornit ca favorită la Mondiale și prin statutul de nație ce a inventat fotbalul, dar a clacat inexplicabil în zona optimilor , a sferturilor și o singură dată a semifinalelor, în 90, când i-a bătut Germania! Acum parcă băieții ”perfidului Albion” cum îi spunea maestrul Ioan Chirilă Angliei în cărțile sale celebre despre Mondiale, par a fi învățat din greșelile ”strămoșilor”… Aleargă toți pentru unu și unu pentru toți, se completează excelent, combină mult, centrează cum o știu ei cel mai bine și-ți lasă impresia că și fără o vedetă locomotivă pot trece cu tăvălugul peste orice adversar. Au luat gol la ultima fază cu Columbia..S-au scuturat și au dus prelungirile cu bine spre loviturile de departajare… Iar acolo au respectat oarecum tradiția cu…” cine ratează primul…câștigă!”. Urmează meciul cu prietenii noștri suedezi. Le țin pumnii și ca o răzbunare a noastră după 24 de ani de la eliminarea Generației de Aur, dar și pentru că, Da, vreau în sfârșit Anglia în finală!