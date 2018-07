“ Mondialu’ ” din fața televizorului…

Franța- Croația. Ne place sau nu, asta e finala Campionatului Mondial. Două Naționale care au avut un parcurs perfect în Rusia , și care chiar merită să-și dispute titlul mondial la Moscova.

Dacă despre semifinala Franței cu Belgia am scris deja, despre cea câștigată de croați ar fi de povestit nițel.

Pentru prima oară la acest Mondial am mers la Fan Zone-ul din Centrul Nou, măcar să prind atmosfera…M-a mirat oarecum asistența redusă. Mă așteptam la mai multă lume căci era vorba de o semifinală de Mondial. Chiar dacă n-am avut România sau Ungaria la acest turneu, mă așteptam ca măcar sătmărenii din zonă să iasă la o socializare fotbalistică ceva mai mulți…Or fi preferat televizorul din sufragerie sau, pur și simplu, alt program. Iar din cei prezenți pe platou majoritatea a ținut cu Croația. Am fost câțiva care le-am ținut pumnii lui Kane & co…La o masă alăturată, chiar un englez adevărat, bun vorbitor de limbă română. Chiar vorbea limba noastră mai bine ca mulți politicieni mioritici, dar asta sigur e o răutate de a mea. Concluzia lui după meci și după mai multe beri (românești)… ”A meritat Croația…au mai mulți croați în echipă ca și Anglia…englezi!”.

Despre meci nu mai sunt multe de zis. Anglia a jucat la mica ciupeală și s-a păcălit…A dat gol în minutul 5 și a crezut că e rezolvată treaba. Au dominat prima repriză, au avut ocazii, dar s-au trezit egalați…Iar după reușita de 1-1, croații și-au adus aminte că-s firi balcanice și parcă au mâncat jăratec ca și calul lui Harap Alb.

Scriam pe 17 iunie în GNV …” Cu ochii pe Ronaldo și Messi, dar atenție la Croația lui Modric!”. ” Croația…ei bine, pare a fi una dintre echipele de luat în seamă. Au parcă o trupă mai bună ca cea de acum 20 de ani când luau bronzul în Franța. Lovren, Modric, Rakitic, Mandzukic și restul de ”cici ” au arătat ca o echipă solidă încă de la debut…”…Și așa a rămas până la final. Cât despre Anglia…nu mă așteptam să ajungă până aici. Lasă o impresie excelentă inclusiv cu declarația lui Southgate de după meci. “Nu știu dacă meritam mai mult. În prima repriză am jucat foarte bine și poate că mai puteam să înscriem un gol. În a doua repriză am primit gol, iar obiectivul croaților era îndeplinit. Poate că a fost vorba de puțină lipsă de experiență din partea noastră. Am ajuns atât de aproape de ceva care a fost de neimaginat la început și am lăsat totul pe teren”.



Anglia- Belgia e finala mică. Sâmbătă, de la ora 17. Un meci care n-ar trebui să se mai joace …Cine mai are chef de fotbal după ce a ratat finala? Iar CROAȚIA- FRANȚA e duminică, de la ora 18. Kolinda sau Macron?