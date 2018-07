“Nu se întâmplă nimic rău, dacă nu ne calificăm”

Oficialul clujenilor este optimist înaintea returului cu Malmo. În tur, CFR a pierdut cu 0-1 partida din Gruia. “Se simte atmosfera de meci mare. Şi m-am bucurat că aseară vreo 3 jucători importanţi au venit la mine şi mi-au spus că ne calificăm. Am încredere că vom juca mult mai bine şi am încredere că Toni Conceicao o să facă în aşa fel echipa încât să ne calificăm. O schimbare de spirit şi de atitudine s-a văzut şi la Călăraşi. Acolo a simţit nevoia să-l introducă pe Ioniţă, un jucător de pasă finală. Probabil şi mâine vor mai fi schimbări, nu mult. S-a schimbat atitudinea, am avut multe ocazii la Călăraşi, în repriza a doua s-a jucat doar la poarta lor. Va fi greu, dar nu imposibil. Mizez pe spiritul de echipă. Cred în coeziune între antrenor şi jucători. Noi tot timpul am obţinut performanţe, bazându-ne pe spiritul de echipă”, a spus Iuliu Mureşan.

Preşedintele clujenilor îi linişteşte pe suporteri şi ridică presiunea de pe jucători. Spune că zvonurile cum că echipa va avea probleme financiare dacă nu intră în grupele unei competiţii europene sunt nefondate.