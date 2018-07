O ședință furtunoasă

Adunarea Generală a AJF ului de sâmbătă s-a transformat într-o ședință maraton de aproape trei ore. Dacă în ultimii ani ședințele estivale cu oamenii de fotbal din județ se terminau rapid, acum reorganizarea sistemului competițional a generat discuții aprinse . Iar președintele AJF ului sătmărean, Ștefan Szilagyi a transpirat serios până a reușit să îi convingă pe membrii afiliați că noul sistem e unul viabil.

Practic punctul cel mai dezbătut a fost cel legat de desființarea seriei unice de liga a 4-a elite și transformarea principalului campionat județean într-o ligă a 4-a cu trei serii din care vor face parte 39 de echipe.

Au fost destule voci care au susținut că vom avea o competiție diluată cu câte trei maxim patru echipe mai valoroase pe serie. De asemenea reprezentantul Energiei Negrești a încercat să păstreze varianta cu Liga a 4-a elite cu 11 echipe dar până la urmă argumentele lui n-au fost destule de convingătoare. Au fost și voci care au contestat vehement ieșirea la ”tablă” a președintelui de la Energia Negrești. Campioanei reproșându-i-se chiar că au pus umărul la desființarea elite ului prin neseriozitatea cu care au tratat problema…CIS-ului! ”Ne-ați lăsat județul fără echipă la baraj și practic am jucat degeaba un sezon” a răbufnit președintele de la Știința Beltiug, Vasile Boudi, în momentul în care președintele Energiei a încercat să-și argumenteze propunerea.

Până la urmă , cu majoritate de voturi s-a ajuns la sistemul gândit de oficialii AJF ului. Cu trei serii împărțite pe zone: Tur-Talna, Someș și Crasna.

Liga 4

Seria A – zona Tur-Talna

1. Energia Negreşti Oaş

2. Talna Oraşu Nou

3. Viitorul Vetiş

4. AS Livada

5. Venus Dumbrava

6. Victoria Apa

7. Dacia Medieşu Aurit

8. Someşul Odoreu

9. Sportul Botiz

10. Speranţa Halmeu

11. Turul Micula

12. Egri Sasok Agriş

Seria B – zona Someş

1. Recolta Dorolţ

2. Ştiinţa Beltiug

3. Voinţa Babţa

4. Voinţa Doba

5. Unirea Păuleşti

6. Someşul Oar

7. Luceafărul Decebal

8. Atletic Craidorolţ

9. Cetate Ardud

10. Viitorul Viile Satu Mare

11. CSM Satu Mare

12. Crasna Moftinu Mic

13. Voinţa Lazuri

Seria C – zona Crasna

1. CSM Victoria Carei

2. Real Andrid

3. Viitorul Lucăceni

4. Schwaben Kalmandi Cămin

5. Stăruinţa Berveni

6. Fortuna Căpleni

7. AS Căpleni

8. Frohlich Foieni

9. Schamagosch Ciumeşti

10. Recolta Sanislău

11. Unirea Pişcolt

12. Vulturii Santău

13. Victoria Tiream

14. AS Ghenci

Cum se decide campioana?

După terminarea sezonului regulat, locul 1 din fiecare serie şi cea mai bună echipă de pe locul 2 vor compune „Final Four Elite”. Locurile 2 din fiecare serie vor juca între ele după sistemul fiecare cu fiecare, urmând ca cea mai bună să meargă în „Final Four Elite”. ” Aceasta va fi seria de elită” a explicat președintele Szilagyi. Acesta e convins că nu e un pas înapoi pentru fotbalul județean ci vom avea meciuri atractive în toate seriile iar turneul Final Four Elite va aduce împreună cele mai bune echipe din județ. ” Nu puteam să mergem pe varianta ca unele echipe să dispară din liga a 4-a. Nu ne putem bate joc de oameni și mai ales de echipele de juniori” ne-a declarat la final președintele Szilagyi.

CIS obligatoriu în Final Four Elite

Condiţii de participare în „Final Four Elite”:

• Obligatoriu CIS (Certificat de Identitate Sportivă) cu personalitate juridică conform FRF.

• Teren omologat pentru categoria „Elite” (suprafaţă de joc cu iarbă, fără denivelări, apă caldă/ rece, gard împrejmuitor etc.). Terenurile vor fi omologate de o comisie compusă din reprezentanţii echipelor din „Final Four Elite” şi un reprezentant AJF.

Pentru stabilirea semifinalelor se va trage la sorţi, apoi se va juca tur-retur. Câştigătoarele merg în finala care decide campioana judeţului. Şi ultimul act se va juca tur-retur, tocmai pentru ca echipele să fie obişnuite cu acest sistem înaintea barajului de Liga 3.

După terminarea sezonului regulat, echipele din seriile A şi B care nu s-au calificat în Final Four Elite vor mai susţine două meciuri tur-retur, de exemplu locul 3 din Seria A cu locul 3 din Seria B, locul 4 din Seria A cu locul 4 din Seria B şi aşa mai departe. Regulile se aplică şi juniorilor.

Tragerea la sorți pentru stabilirea programului va avea loc pe 4 august. Tot atunci se va decide și componența seriilor în liga a 5-a și mai ales modul în care se va juca în ”județ”.

Discuții legate de campionatele juniorilor

Președintele celor de la Primavera Satu Mare, Lucian Ploeșteanu, a ridicat problema apărută sezonul trecut la nivel de juniori. ”Trebuie făcut ceva cu campionatele. Am avut și campionat unde am jucat doar două meciuri. În plus nu apar nicăieri rezultatele. E nevoie de mai multă seriozitate la comisie” a punctat reprezentantul celor de la Primavera.

În turul de campionat, cadeţii sunt jucătorii născuţi în anul 1996 sau mai tineri, iar juniorii cei născuţi în anul 1999 sau mai tineri. Din retur, cadeţii rămân cei născuţi în 1996, iar juniorii în 2000 sau mai tineri. În Liga 5, juniorii sunt consideraţi jucătorii născuţi în anul 2000 sau mai tineri.

Neprezentările juniorilor… amendate

S-a mai votat sâmbătă ca 4 august este data limită de înscriere în campionate.De asemenea nu vor mai fi etape intermediare.

Interesant e că echipele au votat ca la a doua neprezentare a echipei de juniori , echipa va fi amendată cu 500 lei, iar de la a treia neprezentare se ia ROAF-ul, astfel că la a patra neprezentare echipa este exclusă din campionat.

Barem mărit pentru cei care vor arbitri din afara Sătmarului

Echipele care doresc arbitri din alte judeţe vor plăti suplimentar 1.000 lei pentru costuri de deplasare etc. Arbitrii din alte judeţe aduşi de AJF pentru meciurile considerate „derby” nu atrag costuri suplimentare faţă de baremurile stabilite.

De asemenea la nivelul Cupei României regulamentul rămâne neschimbat.

Meciurile juniorilor din Liga 4 vor începe înainte cu două ore de startul seniorilor. S-a renunţat la ideea „două ore şi jumătate”.

Raporturile comisiilor

Venituri totale AJF pe anul 2017: 224.838 lei; Cheltuieli: 218.157 lei.

În sezonul 2017-2018 s-au acordat 1.620 cartonaşe galbene şi 140 roşii. Mai puține ca și în sezonul 2016-2017.

Alte cursuri pentru arbitri vor avea loc la toamnă.

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare este singura din ţară care a organizat gratuit cursuri pentru Licenţa C. Peste 20 de antrenori au obţinut această licenţă la ultimul curs.

Datele de start ale campionatelor vor fi stabilite de Comitetul Executiv, la începutul lunii august. Dar s-a vorbit de 19 august pentru Liga 4, Seria C, respectiv 26 august pentru Liga 4 Seria A şi B.

La finalul ședinței, Marius Ţânţaş (FC Certeze) a primit acceptul Adunării Generale de a reveni în fotbalul judeţean după ce a fost exclus din viaţa sportivă în aprilie 2016. Are nevoie şi de consimțământul persoanei vătămate. Nu toţi membrii afiliaţi au fost de acord.

Liga 5

Seria A

1. Termala Dindeşti

2. Kneho Urziceni

3. Platanul Marna

4. Olimpia Căuaş

5. Speranţa Bogdand

6. Dacia Supur

7. Gloria Moftinu Mare

8. Olimpia Domăneşti

Seria B

1. Recolta Dorolţ II

2. Prietenia Crucişor

3. Codreana Homoroade

4. Unirea Bercu

5. Ugocea Porumbeşti

6. ACS Turulung

7. CSM Satu Mare II

8. CS SC Olimpia MCMXXI

9. FC Certeze

10. Cetate Ardud II

Afilieri şi dezafilieri

Afilieri: CS SC Olimpia MCMXXI, CSM Satu Mare, Termala Dindeşti, ACS Juventus Satu Mare (lipsă CIS – Certificat de Identitate Sportivă)/ AFC Unirea Tăşnad, CSM Victoria Carei, AC SC Recolta Dorolţ.

Echipele care doresc afilierea după Adunarea Generală vor primi afiliere provizorie până la Adunarea Generală din 2019.

Dezafilieri: Viitorul Satu Mare, Olimpia 2010 Satu Mare, Atletic 94 Satu Mare, Crasna Craidorolţ, AS Recolta Dorolţ, FCM Victoria 2008 Carei, Dari Lipău, Someşul Cărăşeu, Înfrăţirea Tarna Mare, AS Cetate Ardud 2010.

Echipele care se retrag după Adunarea Generală din 21 iulie 2018 vor fi dezafiliate provizoriu de Comitetul Executiv AJF. Dezafilierea definitivă va fi hotărâtă la Adunarea Generală din 2019.

Premii acordate de AJF Satu Mare după sezonul 2017-2018

Seniori

Liga 4 Elite: locul 1 – Energia Negreşti, golgheter – Daniel Feier (Ştiinţa Beltiug)

Liga 4, Seria A: locul 1 – Unirea Păuleşti, golgheter – Alin Caba (Speranţa Halmeu)

Liga 4, Seria B: locul 1 – Real Andrid, golgheter – Erhard Gereben (Schamagosch Ciumeşti)

Liga 5: locul 1 – Luceafărul Decebal, golgheter – Darius Cheregi (Platanul Marna)

Juniori

Liga 4 Elite: locul 1 – CSM Victoria Carei, golgheter – Rareş Nyilvan (CSM Victoria Carei)

Liga 4, Seria A: locul 1 – Venus Dumbrava, golgheter – Marian Pătrăuş (Venus Dumbrava)

Liga 4, Seria B: locul 1 – Recolta Sanislău, golgheter – Jenei Zsolt (Schamagosch Ciumeşti)

Juniori C: locul 1 – LPS Satu Mare

Juniori D: locul 1 – Juniorul Satu Mare

Juniori E: locul 1 – Juniorul Satu Mare

Memorial „Gheorghe Ola”: locul 1 – Il Calcio Satu Mare

Memorial „Gheorghe Ene”: locul 1 – Kinder Carei

Arbitrii sătmăreni din primele trei campionate ale României

La nivelul AJF-ului avem parte de un lot numeros de arbitri divizionari. După transferul orădenilor la Satu Mare, practic avem cel mai numeros lot de arbitri divizionari din țară după București.

Liga 1

Arbitri: Istvan Kovacs.

Asistenţi: Ciprian Danşa, Octavian Şovre.

Liga 2

Arbitri: Ovidiu Mazilu, Marius Omuţ, Rareş Vidican.

Liga 3

Arbitri: Szabolcs Kovacs, Adina Popa.

Asistenţi: Sergiu Albu, Ioan Corb, Dănuţ Costea, Ciprian Fiter, Bogdan Gireadă, Tamas Kopriva, Zsolt Kopriva, Rareş Lakatos, Radu Pascu, Gabriela Toderaş.