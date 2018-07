Razvan Rentea, rămâne în arest

Răzvan Rentea, inculpat in dosarul triplului omor de la Apa, râmâne in arest preventiv. Tribunalul Satu Mare a respins cererea acestuia de inlocuire a masurii de arest preventiv cu cea la domiciliu. Rentea va ramane in arest preventiv cel putin 60 de zile.

„În baza art. 362 raportat la art. 208 Cod procedură penală menţine măsura arestului preventiv luată faţă de inculpatul R.R.M., în prezent aflat în stare de arest preventiv în Penitenciarul Oradea, prin încheierea penală nr.33/JDL/29.11.2017, pronunţată în dosar nr.4301/83/2017 a Tribunalului Satu Mare, definitivă prin Încheierea penală nr.38/CJDL/04.12.2017 a Curţii de Apel Oradea, în fază de judecată, pe o durată de 60 de zile. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi 27 iunie 2018”, se arata in decizia Tribunalului Satu Mare.

Răzvan Rentea a fost arestat imediat după înmormântarea părinților săi, după ce probele administrate de către anchetatori au demonstrat că acesta este principalul suspect în cazul triplului omor. Oribila crimă a avut loc în seara zilei de 23 noiembrie 2017.