Regulile elementare de igienă dezvoltate și adaptate pentru copii, prezentate la Medieșu Aurit

În zilele de 21 și 22 iunie, 2018, a avut loc in Comuna Mediesu Aurit, judetul Satu Mare, un eveniment de promovare a regulilor elementare de igiena dezvoltate si adaptate pentru copii. Evenimentul este parte a Proiectului Cofinantat din Fondul Social European prin programul Operational Capital Uman 2014-2020, intitulat Proiect A.U.R.I.T. ActiUni pentru Reducerea numarului de persoane aflate in Risc de excluziune prin masuri Integrate in Mediesul Aurit, beneficiar: Comuna Mediesu Aurit, data inceperii proiectului: 16.08.2017, data finalizarii proiectului: 15.08.2020 .

La eveniment au participat 50 de copii din Comuna Mediesu Aurit, judetul Satu Mare, carora li s-au alaturat parintii si tutorii acestora, si s-a desfasurat la scoala din localitate.

Lectorul manifestarii a fost Aura Rus, in calitate de psiholog. Timp de trei ore, lectorul, a prezentat celor mici, reguli elementare de igiena orala, reguli de igiena a mainilor, reguli de igiena a parului, reguli de igiena corporala, cu exemplificari practice. Lectorul a folosit ca ilustratie materialele informative pregatite pentru copii, o brosura si un pliant cu esenta informatiilor legate de subiect si cu imagini elocvente referitoare la tema propusa, indrumand copiii si adultii participanti sa regaseasca in paginile acestora ideile principale expuse.

S-a subliniat, de asemenea, importanta utilizarii, conform indicatiilor din expunere, a mijloacelor de igiena, exemplificate copiilor printr-un set de igiena care continea periuta de dinti, pasta de dinti, sapun si sampon si care le-a fost pus fiecaruia la dispozitie, la inceputul sesiunii, cu scopul de a realiza o educatie sanitara corecta si temeinica, menita sa contribuie la sanatatea fiecarui copil in parte si, implicit, a comunitatii.

Obiectivul general al proiectului este furnizarea de masuri integrate de tip educational, de ocupare, sociale, medicale, socio-medicale si de locuire in vederea reducerii numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in comunitatea marginalizata roma din Mediesu Aurit, judetul Satu Mare Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea obiectivului specific al Axei prioritare 4:

Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari”, Prioritatea de investitii 9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii, prin concretizarea Obiectivului specific 4.1. Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate.