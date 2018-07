România, învinsă de Coreea de Sud în optimile Campionatului Mondial

Echipa de spada feminin a Romaniei, compusa din Ana Maria Popescu, Raluca Sbarcea, Maria Udrea si Amalia Tataran, a iesit din competitie de pe tabloul de 16, dupa ce a pierdut meciul contra Coreei de Sud cu 30-36.

Partida a inceput cu Ana Maria Popescu in prim plan care a punctat pentru 3-2 contra lui Young Mi Kang. Raluca Sbarcea a marit avantajul pentru Romania in duelul cu Injeong Choi (8-6), dupa care Maria Udrea a pierdut acest avantaj: 10-11 dupa asaltul ei contra lui Hyein Lee.

Din acel moment, sud-coreencele nu au mai pierdut conducerea in meci, marindu-si usor avantajul pe tabela dupa fiecare asalt. Dupa ce Amalia Tataran a reusit sa mentina diferenta (12-13), Ana Maria Popescu a pierdut un punct in fata lui Hyein Lee (12-14). Maria Udrea mentine diferenta dupa un asalt dificil cu Injeong Choi (15-17), dar Amalia Tataran mai pierde un punct cu Hyein Lee (21-24).

Finalul meciului este unul aprins, zarurile inca nu sunt aruncate, nimic nu e pierdut. Maria Udrea se bate cu Mi Young Kang, mentine diferenta de 3 puncte (23-26), iar toate sperantele de a intoarce scorul si de a castiga se indreapta spre cea care incheie partida, Ana Maria Popescu. Aceasta se loveste insa de zidul numit Injeong Choi, pe care nu il poate surpa, mai pierde trei puncte si, astfel, Romania iese din competitie cu scorul general 30-36 impotriva Coreei de Sud.

In meciul anterior, primul din competitia feminina pe echipe, fetele noastre le invinsesera pe reprezentantele Egiptului, scor 45-35.