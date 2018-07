Se joacă în memoria lui Vasile Marian la Festivalul de șah de la Satu Mare

La Festivalul Internațional de Șah au inceput ieri alte două turnee interesante, B și C, ambele dedicate unor foști șahiști importanți din Satu Mare.

În premieră la Festivalul Internațional de Șah de la Satu Mare se organizează un turneu dedicat jucătorilor cu ELO sub 1600, seniori și copii. El se numește Memorialul “Vasile Marian”.

Vasile Marian a fost încă din anii ’60-’70 instructor de șah la Clubul Sportiv Mondiala, unde exista o astfel de secție, chiar și o echipă bună de șah. Acolo a fost legitimat pe vremea junioratului și Ciprian Muntean, actualul organizator, antrenor și arbitru internațional de la CS Voința Satu Mare.

După decesul lui Vasile Marian, din 1998, s-a desființat echipa de șah de la Mondiala. Vasile Marian a fost un organizator, un antrenor foarte sufletist, inimos, iar în memoria lui se dorește organizarea acestui turneu în fiecare an.

“Mulți dintre șahiștii sătmăreni l-au cunoscut, sperăm să fie și acest turneu unul de succes. Vreau să-i transmit mulțumiri băiatului domnului Marian care este plecat în Australia de mulți ani și care fără să-i cerem, s-a oferit să sponsorizeze festivalul cu o sumă destul de ridicată. Îi mulțumesc lui și mamei sale care a fost prezentă la festivitatea de deschidere de marți”, spune Ciprian Muntean.

Programul Memorialului “Vasile Marian”:

Ieri de la ora 16 s-a disputat Runda 1.

Vineri, 27 iulie: 16:00 – Runda 2

Sâmbătă, 28 iulie: 9:00 – Runda 3, 16:00 – Runda 4

Duminică, 29 iulie: 9:30 – Runda 5, 16:30 – Runda 6

Luni, 30 iulie: 9:00 – Runda 7, 15:00 – Festivitatea de premiere

Premiile Memorialului “Vasile Marian”:

• locul 1 – 700 lei

• locul 2 – 500 lei

• locul 3 – 300 lei

• locul 4 – 200 lei

• locul 5 – 100 lei

• fete – 200 lei

Fond total de premiere: 2.000 lei

Turneul C, unul de șah rapid

Tot ieri s-a incheiat si Turneul C, unul de șah rapid pentru legitimați și nelegitimați și care poartă numele Memorialul “Dan Francisc”.

Dan Francisc a fost un inimos și un împătimit jucător de șah. A activat la multe echipe, printre ele Peco Satu Mare, Voința Satu Mare. Dan Francisc a decedat anul trecut, iar organizaorii s-au gândi să-i ofere un turneu de șah rapid. Ora de start: 9:30.

Premiile Memorialul “Dan Francisc”:

• locul 1 – 450 lei

• locul 2 – 250 lei

• locul 3 – 200 lei

• locul 4 – 100 lei

Fond total de premiere: 1.000 lei