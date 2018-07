Street Music festival, în acest week-end la Satu Mare

În acest weekend, sătmărenii și turiștii vor avea parte de o nouă ediție a Festivalului Muzicii de Stradă. Evenimentul de nivel internațional, va găzdui în 3 zile, pe 5 scene, 25 de artiști și peste 100 de performanțe artistice. Organizatorii au pregătit, pentru acest an, suprise de proporții pentru sătmăreni.

Printre noutățile ediției din acest an este construirea unei scene plutitoare pe Someș.

”Da, în acest an avem o altă locație magică: anul trecut am adus în premieră o scenă pe malul Someșului, iar în acest an scena Ecomatrix va fi amplasată pe Someș! În colaborare cu Asociația Multisalva, construim o scenă vis-a-vis de Palatul Administrativ, iar de pe malul Someșului vizitatorii vor putea urca pe scena plutitoare. Astfel, vom valorifica malul și albia râului Someș. În timpul zilei vă veți putea plimba cu caiacul, iar seara veți putea savura muzica, în cea mai exclusivistă locație”, a precizat Gergo Bitka, organizatorul principal și inițiatorul acestui festival.

Printre artiști se numără muzicieni, jongleri și magicieni, trupe din România și bineînțeles, tinerii talenți din Satu Mare. Ca în fiecare an, se va derula un concurs internațional printre artiștii prezenți. Premiul total al concursului este de 4.000 de euro și este oferit de Schlemmer România. În juriu îl vom întâlni pe unul dintre cei mai renumiți artiști stradali ai României, câștigătorul ediției 2017, Cezar Habeanu, iar sătmărenii vor putea vota artiștii preferați prin mediul online. Artiștii internaționali vor fi prezenți atât în centrul istoric al orașului cât și în supermarketul Auchan, partenerul de shopping al evenimentului.

Un element specific al festivalului este pictura cu lumini, adusă în premieră la Satu Mare în 2017, de organizatori.

Scenele vor fi construite începând de joi, 12 iulie. Reprezentațiile vor începe vineri, 13 iulie, la ora 18.00. La evenimentul din acest week-end vor urca pe scene un număr de 25 de artiști, din care 10 sunt din străinătate.



Așadar, de vineri 13 iulie, după-amiaza, până duminică seara, sătmărenii sunt așteptați la noi experiențe cu muzicieni, acrobați, jongleri, street food și alte senzații, la Street Music Festival. În acest weekend, Satu Mare este capitala distracției stradale din regiune!