A fost stabilit programul Ligii a 4-a

La o lună distanță de la Adunarea Generală când s-a votat pentru o ligă a 4-a cu trei serii, AJF-ul sătmărean a anunțat și programul meciurilor.

Ieri în cadrul ședinței Comitetului Executiv au fost discutate detaliile noului format și a fost efectuată tragerea la sorți.

Vom avea trei serii, două cu 12 echipe și una cu 13 iar la prima vedere favorite la câștigarea lor par a fi Energia Negrești în zona Tur-Talna, CSM Satu Mare în zona Someș și Victoria Carei în zona Crasna.

Sunt câteva detalii de care AJF-ul a ținut cont la tragerea la sorți.

Someşul Odoreu va juca meciurile de acasă în deplasare în prima perioadă din cauza lucrărilor care se fac la baza sportivă.

Stadionul Olimpia – Daniel Prodan va găzdui meciurile echipelor CSM-Olimpia, CSM-Olimpia II, Olimpia MCMXXI, dar şi ale juniorilor A şi B de la LPS Satu Mare din campionatele naţionale. Din această cauză, în unele etape se va putea schimba echipa organizatoare, adică se inversează.

Unirea Păuleşti joacă prima etapă sâmbătă, 1 septembrie.

Dorolţ joacă primele două meciuri de acasă în zilele de sâmbătă adică cu Ardud (etapa 1 – 1 septembrie) şi Craidorolţ (etapa 3 – 15 septembrie)

Două serii în loc de trei în Liga a 5-a

În loc de trei serii de câte șase sau șapte echipe care apoi să joace de patru ori între ele, AJF-ul a decis că e mai bine să împartă în două echipele înscrise în liga a 5-a.

Astfel vom avea două serii de 10 echipe iar la finalul campionatului vom avea și un turneu între primele două clasate. Interesant e că din liga a 5-a ar putea promova chiar și cinci echipe.Asta dacă ținem cont că la nivelul ligii a 4-a e o limită maximă de 14 echipe în serie.Iar acum avem serii de 12 și 13 formații.

Liga 5, Seria A: Dindeşti, Urziceni, Marna, Căuaş, Domăneşti, Olimpia MCMXXI, Moftinu Mare, Santău, Bogdand, Supur.

Liga 5, Seria B: Ardud II, Viile SM, CSM-Olimpia II Satu Mare, Crucişor, Homoroade, Certeze, Bercu, Turulung, Dorolţ II, Porumbeşti.

Tragerea la sorţi pentru stabilirea ţintarului: miercuri, 22 august, ora 10:00.

Start campionat: 8-9 septembrie.

Sistem desfăşurare sezon regulat: tur-retur.

Final Four Elite Liga 5: semifinale – 1A-2B, 1B-2A, finala – echipele câştigătoare (tur-retur), finala mică – echipele învinse (tur-retur). Se vor face şi jocuri de clasament pentru restul echipelor de pe locurile 3-10, adică 3A – 3B (tur-retur), 4A-4B (tur-retur) etc…

În ediția de azi vă prezentăm programul primelor două etape din fiecare serie urmând ca de mâine să publicăm pe rând programul complet pentru fiecare serie.

Seria A (zona „Tur-Talna”)

1. Egri Sasok Agriş

2. Turul Micula

3. Voinţa Lazuri

4. Dacia Medieşu Aurit

5. Venus Dumbrava

6. Someşul Odoreu

7. Victoria Apa

8. Sportul Botiz

9. Energia Negreşti

10. Speranţa Halmeu

11. AS Livada

12. Talna Oraşul Nou

Etapa 1 (01-02 septembrie 2018)

Egri Sasok Agriş – Turul Micula

Voinţa Lazuri – Dacia Medieşu Aurit

Venus Dumbrava – Someşul Odoreu

Victoria Apa – Sportul Botiz

Energia Negreşti – Speranţa Halmeu

AS Livada – Talna Oraşu Nou

Etapa 2 (08-09 septembrie 2018)

Talna Oraşu Nou – Victoria Apa

Someşul Odoreu – Energia Negreşti

Dacia Medieşu Aurit – Egri Sasok Agriş

Speranţa Halmeu – AS Livada

Sportul Botiz – Voinţa Lazuri

Turul Micula – Venus Dumbrava

Seria B (Zona „Someş”)

1. AC SC „Recolta” Dorolţ

2. CS Cetate Ardud 800

3. CSM Satu Mare

4. AS Viitorul Vetiş

5. AS FC Unirea Păuleşti

6. ACS Voinţa Doba

7. AS FC Ştiinţa Beltiug

8. AS Atletic Craidorolţ

9. AS Luceafărul Decebal

10. AS Voinţa Babţa

11. CS Someşul Oar

12. AS Crasna Moftinu Mic

Etapa 1 (01-02 septembrie 2018)

AC SC „Recolta” Dorolţ – CS Cetate Ardud 800

CSM Satu Mare – AS Viitorul Vetiş

AS FC Unirea Păuleşti – ACS Voinţa Doba

AS FC Ştiinţa Beltiug – AS Atletic Craidorolţ

AS Luceafărul Decebal – AS Voinţa Babţa

CS Someşul Oar – AS Crasna Moftinu Mic

Etapa 2 (08-09 septembrie 2018)

AS Crasna Moftinu Mic – AS FC Ştiinţa Beltiug

ACS Voinţa Doba – AS Luceafărul Decebal

AS Viitorul Vetiş – AC SC „Recolta” Dorolţ

AS Voinţa Babţa – CS Someşul Oar

AS Atletic Craidorolţ – CSM Satu Mare

CS Cetate Ardud 800 – AS FC Unirea Păuleşti

Seria C (zona „Crasna”)

1. AS Schamagosch Ciumeşti

2. AS Victoria Tiream

3. CSM Victoria Carei

4. AS Frohlich Foieni

5. AS Căpleni

6. AS Unirea Pişcolt

7. AS Real Andrid

8. AS Fortuna Căpleni

9. AS Viitorul Lucăceni

10. AS Ghenci

11. AS Schwaben Kalmandi Cămin

12. AS Recolta Sanislău

13. AS Stăruinţa Berveni

Etapa 1 (01-02 septembrie)

AS Schamagosch Ciumeşti – AS Victoria Tiream

CSM Victoria Carei – AS Frohlich Foieni

AS Căpleni – AS Unirea Pişcolt

AS Real Andrid – AS Fortuna Căpleni

AS Viitorul Lucăceni – AS Ghenci

AS Schwaben Kalmandi Cămin – AS Recolta Sanislău

AS Stăruinţa Berveni stă

Etapa 2 (08-09 septembrie)

AS Fortuna Căpleni – AS Căpleni

AS Victoria Tiream – AS Stăruinţa Berveni

AS Viitorul Lucăceni stă

AS Recolta Sanislău – CSM Victoria Carei

AS Frohlich Foieni – AS Real Andrid

AS Ghenci – AS Schamagosch Ciumeşti

AS Unirea Pişcolt – AS Schwaben Kalmandi Cămin