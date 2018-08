Atletico Madrid cucereşte Supercupa Europei

Atletico Madrid a invins-o pe Real Madrid, cu 4-2, dupa prelungiri, si a castigat Supercupa Europei pentru a treia oara in istorie. Diego Costa a deschis scorul in secunda 50 a partidei si a intrat in istorie pentru cel mai rapid gol inscris in istoria Supercupei Europei. Real Madrid a intors apoi rezultatul prin reusitele lui Benzema si Sergio Ramos din penalty, insa acelasi Costa a marcat pentru 2-2 si a trimis meciul in prelungiri. Atletico a lovit de doua ori decisiv in prima repriza dintre cele doua suplimentare, prin Saul Niguez si Koke, iar Real Madrid n-a mai avut nicio sansa de a emite pretentii in timpul de joc ramas.