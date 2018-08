Campionatele județene vor începe în septembrie

Dacă la nivel de liga a 4-a se știa încă de la Adunarea Generală din iulie că vom avea trei serii, iată că ieri AJF-ul a anunțat și modul în care va fi organizată liga a 5-a.

Și acolo, după consultarea reprezentanților echipelor înscrise vom avea un campionat cu trei serii și se va juca după sistemul tur-retur în toamnă și tur –retur în primăvară.

Tot în ședința de ieri a Comitetului Executiv s-a stabilit ca debutul campionatelor să fie amânat cu o săptămână astfel că Liga a 4-a va debuta în primul weekend din septembrie iar Liga a 5-a o săptămâna mai târziu.

Iată deciziile luate luni:

Comitetul Executiv al AJF Satu Mare, întrunit luni, 13.08.2018, a luat următoarele hotărâri:

– Campionatul Ligii a IV-a se amână cu o săptămână urmând a începe în data de 1-2 septembrie 2018.

Seria A (zona “Tur-Talna”)

1. Energia Negreşti Oaş

2. Talna Oraşu Nou

3. Voinţa Lazuri

4. AS Livada

5. Venus Dumbrava

6. Victoria Apa

7. Dacia Medieşu Aurit

8. Someşul Odoreu

9. Sportul Botiz

10. Speranţa Halmeu

11. Turul Micula

12. Egri Sasok Agriş

Seria B (zona “Someş”)

1. Recolta Dorolţ

2. Ştiinţa Beltiug

3. Voinţa Babţa

4. Voinţa Doba

5. Unirea Păuleşti

6. Someşul Oar

7. Luceafărul Decebal

8. Atletic Craidorolţ

9. Cetate Ardud

10. Viitorul Vetiş

11. CSM Satu Mare

12. Crasna Moftinu Mic

Seria C (zona “Crasna”)

1. CSM Victoria Carei

2. Real Andrid

3. Viitorul Lucăceni

4. Schwaben Kalmandi Cămin

5. Stăruinţa Berveni

6. Fortuna Căpleni

7. AS Căpleni

8. Frohlich Foieni

9. Schamagosch Ciumeşti

10. Recolta Sanislău

11. Unirea Pişcolt

12. Victoria Tiream

13. AS Ghenci

– Campionatul Ligii a V-a va începe în data de 8-9 septembrie 2018 cu următoarele trei serii:

Tur / retur / tur / retur

Seria A

1. CS Termala Dindeşti

2. Kneho Urziceni

3. Platanul Marna

4. Olimpia Căuaş

5. Olimpia Domăneşti

6. Gloria Moftinu Mare

7. Vulturii Santău

Seria B

1. Speranța Bogdand

2. Dacia Supur

3. AS CS Cetate Ardud

4. CSM Satu Mare

5. Prietenia Crucişor

6. Codreana Homoroade

Seria C

1. CS SC Olimpia MCMXXI SM

2. FC Certeze

3. Unirea Bercu

4. ACS Turulung

5. Recolta Dorolț II

6. Ugocea Porumbeşti

Seriile sunt cu caracter informativ, putând suporta modificări ulterioare atât în Liga a IV-a, cât şi în Liga a V-a. Definitivarea lor şi tragerea la sorţi (Liga a IV-a / Liga a V-a) se va face în şedinţa Comitetului Executiv care va avea loc în data de 20.08.2018, ora 10:00.