Coletul, mizeria şi vecina!

Bursa aceasta ne aduce aminte de un cântec al lui Benone Sinulescu, Vecină, dragă vecină, dar adaptat la situaţia noastră ar suna cam aşa: Vecină, dragă vecină, de ce eşti aşa haină (vicleană) şi arunci coletul la mine? După ce trei zile am găsit mizerie de la o pizzerie din apropiere, dar după ce am scris o bursă probabil a aflat şi patronul şi le-a atras atenţia angajaţilor să nu mai arunce mizeria pe unde apucă, luni dimineaţa ne-am trezit cu un colet mare în faţa studioului. După ce ne-am asigurat că nu e o bombă sau vreun dar de la vreun admirator sau admiratoare a colegilor de la TV, am vrut să vedem ce conţine şi să vezi surpriză… era gol. Însă se pare că acesta conţinea înainte să fie golit un scaun modelul pepe gry şi ce să vezi… surprize, surprize, dar fără Andreea Marin (poate de era zâna în pachet mai tăceam şi noi din gură), pe colet scria mândru numele cumpărătoarei, adresa, numărul de telefon, obiectul cumpărat şi preţul. Zicem hai să o sunăm pe draga noastră vecină să îi spunem că şi-a pierdut coletul gol că poate săraca suferă de asemenea necaz.

O sunăm noi şi îi spunem, la care ea zice: sigur aşa este, eu l-am lăsat, cu o seninătate şi uşurinţă ca şi cum ar fi făcut un lucru deosebit şi de mare omenie.Colegul care a sunat mai că s-a simţit ruşinat că a deranjat aşa o faptă măreaţă, dar o roagă totuşi pe draga vecină să nu fie aşa haină şi să ducă mizeria din faţa uşii noastre până a doua zi dimineaţă, explicându-i că suntem în centrul oraşului şi nu se cuvine ce a făcut, altfel se simte nevoit să anunţe Poliţia Locală şi nu ar vrea, având în vedere că suntem vecini, să facă aşa ceva. Bineînţeles că pe draga noastră vecină a durut-o în… cot de noi, curăţenia oraşului şi Poliţia Locală. Am chemat Poliţia Locală, care a sunat pe numărul de telefon şi vecina noastră, zâmbind, le-a spus că este a ei mizeria şi a închis telefonul. Asta da atitudine, care se pare că o va costa ! Vorba românului: ce îşi face omul cu mâna lui se numeşte lucru manual!

Suntem un pic cam dezamăgiţi de concetăţenii care au astfel de atitudine. Voi, ce părere aveţi?