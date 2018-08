FCSB, CFR Cluj şi Craiova şi-au aflat posibilele adversare din play-off

Reprezentantele Romaniei in Europa League si-au aflat, luni, posibilele adversare pe care le-ar putea intalni in playoff, daca reusesc sa treaca de turul 3 preliminar. Daca va trece de Hajduk Split in turul 3 preliminar, FCSB va juca pentru accesul in grupe cu invingatoarea dintre Slovan Bratislava si Rapid Viena, echipa lui Andrei Ivan.

Posibil adversar dificil pentru CFR Cluj, echipa favorita cu Alashkert in turul 3 preliminar. Campioana Romaniei ar urma sa se dueleze cu Legia Varsovia sau Dudelange, echipa poloneza fiind mare favorita in dauna luxemburghezilor. Craiova are o misiune infernala cu Leipzig, dar daca trece de echipa germana va da peste Zoria Luhansk sau Braga.

În turul 3 preliminar programul echipelor românești este următorul:

FCSB – Hajduk Split

CFR Cluj – Alashkert

Craiova – Leipzig

Meciurile din playoff sunt programate pe 23/30 august.