FCSB reușește un transfer interesant!

Gigi Becali a vorbit despre iminentul transfer al unui fundaş central brazilian care va semna cu FCSB iar omul care vine ca rival pe post pentru Planic şi Bălaşa e un fost coleg al lui Neymar.

Potrivit Digi Sport, apărătorul central despre care omul de afaceri vorbeşte de mai multe zile este Jubal Rocha Mendes Junior, un brazilian de 24 de ani care aparţine de Arouca, echipă care evoluează în liga a doua din Portugalia. Sezonul trecut, Jubal a fost împrumutat, însă, la Vitoria Guimaraes, pentru care a jucat 30 de meciuri în campionat şi Europa League, marcând un gol. Fost jucător în naţionala Under 20 a Braziliei, alături de care, în 2013, a câştigat turneul de la Toulon, una dintre cele mai importante competiţii rezervate juniorilor, Jubal a avut onoarea de a juca la Santos alături de Neymar, înainte ca superstarul brazilian să fie vândut la FC Barcelona. S-a întâmplat în ianuarie 2013, la debutul său în formaţia braziliană, într-un meci câştigat cu Ituano, scor 1-0.Cotat la 1,25 milioane de euro, Jubal (1.90m) a crescut la echipa braziliană Vila Nova şi a fost transferat de Santos în 2011. Apoi, a fost împrumutat la Vila Nova şi Avai, iar în 2016 a fost cumpărat de Arouca.”E un jucător brazilian, îl luăm. Nu ştiu mai multe, ştiu doar că Meme l-a mai monitorizat şi acum 2 ani, şi acum un an, dar nu am putut să-l luăm atunci. Ştiu că e un fundaş central bun”, a spus Becali, marţi dimineaţă, la Pro X, când a fost întrebat despre fundaşul central care va semna azi.

HAJDUK – FCSB

“Bine ati venit in INFERN!” Fanii croati promit o atmosfera nebuna in Europa League!

Hajduk Split a anuntat ca pana luni seara s-au vandut 12.000 de bilete pentru partida tur din Europa League contra FCSB. Meciul retur va fi pe 16 august si va fi transmis in direct de Pro TV!

Presa din Croatia scrie ca numarul este neasteptat de mare cu cateva zile inainte de meci si ca este un semn ca stadionul va fi plin la partida contra vicecampioanei Romaniei, stadionul Poljud avand o capacitate de 34.000 de locuri. In ceea ce priveste casele de pariuri, FCSB este usor favorita la partida tur, avand o cota de 2.7 la victorie, fata de 2.8 a lui Hajduk.

Croatul Jakolis a atras atentia asupra atmosferei create de fanii lui Hajduk: “Stiu ce ne asteapta la Poljud, coechipierii mei sunt obisnuiti sa joace in fata a 30.000 de oameni insa o sa-i avertizez de ce va fi la Split. Torcida (galeria lui Hajduk) poate sa creeze o atmosfera fara egal” a declarat Jakolis.