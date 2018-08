Festivalul Berii Artzanale Satu Mare, o reușită

Tradiția berii locale a reînviat la Satu Mare, odată cu prima ediție a Festivalului Berii Artizanale.Evenimentul, care s-a desfășurat vineri și sâmbătă în Centrul Nou, a promovat doar berea produsă în județul Satu Mare. Tot cu această ocazie, a fost lansat și un nou produs: Berea Transilvania. Peste 40.000 de litri de bere au fost consumați în cele două zile de festival.

Succes deplin

Prima ediție a Festivalului Berii Artizanale de la Satu Mare s-a bucurat de succes. Pe parcurusl celor două zile de festival, sătmărenii au degustat peste 40.000 de litri de bere, toată produsă la Satu Mare, și s-au putut de super-concerte oferite de, printre alții, de Bertici Fiverek, Mandinga, DJ Leviciusz, care au concertat vineri seara, și Petrică Mureșan, Rollscream, Deak Bill Gyula sau trupa Zdob și Zdub, care au concertat sâmbătă seara.



Cu toată situația tensionată de la nivel național, sătmărenii s-au bucurat de acest frumos eveniment, s-au distrat, fiind, de altfel, și un bun prilej de a se întâlni cu prietenii și a mai sta de vorbă.

Autoritățile locale au sprijinit inițiativa

Festivalul Berii Artizanala s-a bucurat și de sprijinul autorităților locale. La deschiderea oficială au fost prezenți atât președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, cât și primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor.

Amândoi au apreciat această inițiativă, apreciind, totodată, și calitateaq berii servi8tă aici, toată fiind produsă la Fabrica de bere Satu Mare.

Un nou produs, bere Transilvania

Cu ocazia evenimentului de la Satu Mare a fost lansat și un nou sortiment de bere: Transilvania.

Este vorba despre o bere unică, cel puțin în România, care va avea un proces de fermentare natural, întins pe o durată de 30 de zile.



Noua bere Transilvania este făcută după o rețetă foarte veche, datând din secolul XVII, iar datorită procesului de fermentare natural și îndelungat, nu provoacă nici dureri de cap, nici balonări, având o alcoolemie de 7,2%. Berea Transilvania va fi atât blondă, cât și neagră și nu conține conservanți sau chimicale.

An de an, la aceeași dată

Una peste alta, a fost o ediție pe deplin reușită. Acesta este și motivul pentru care, organizatorii, și anume Adrian Handrău, Ioan Bercean și Bura Istvanvor să organizeze aceste festival în fiecare an de acum înainte și de fiecare dată la aceeași dată.

Florin Dura