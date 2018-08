FOTO. APEL UMANITAR. Acest tânăr are NEVOIE de noi toți să SUPRAVIEȚUIASCĂ

Un tânăr de numai 14 ani se zbate între viață și moarte după ce a fost desfigurat de explozia unui tub de spumă arubcat în foc. Tânărul, care ste din Ardud, are nevoie de ajutprul nostru, a tuturor.

Mama copilului, diusperată, l-a rugat pe consilierul local din Ardud, Stefan Melnic, să o ajute, iar acesta a postat următorul anunț.

”Am fost rugat de o mama care este disperata sa pun pe pagina aceasta poza.Este vorba de fiul ei in varsta de 14 ani care…………arata asa cum se vede,i-a explodat in fata un tub de spuma care a fost aruncat intr-un foc,el trecand pe acolo la momentul nepotrivit, numele lui este Balog Darius din Ardud. Parintii ar avea nevoie de orice ajutor,trebuie sa cumpere ( zice mama) absolut tot de ce are nevoie in spital si situatia materiala nu le mai permite s-ar putea sa trebuiasca sa fie transportat la Bucuresti. Daca cineva doreste sa ii ajute pot sa sune pe nr tel 0746567110 nr tel al mamei s-au sa ma caute in privat. Multumim anticipat”, este anuțul postat de Ștefan Melnic.

Nu putem sta cu mâinile în sân și impasivi la această dramă și trebuie să o ajutăm pe mamă să își salveze fiul. Dacă nu poți ajuta efectiv, măcar DISTRIBUIE! Să afle cât mai mulți!