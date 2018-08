FOTOGALERIE. Vizită pe șantierul NEPI. Când va fi deschis mega-mall-ul

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a vizitat miercuri, 1 august, șantierul viitorului mall construit de Grupul NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de centre comerciale din România. Reprezentanții companiei au prezentat pe această cale și stadiul lucrărilor, precum și modul în care va fi amenajat viitorul mall, Shopping City Satu Mare.

Construcția centrului comercial avansează în ritm intens, fiind aproape de finalizare, în ciuda samsarilor imobiliari care au încercat cu orice preț să împiedice demararea lucrărilor.

„Mă bucur că sprijinul acordat de Primăria Municipiului Satu Mare a ajutat la realizarea acestui proiect. Am fost cel care a prezentat investitorului pentru prima dată situația juridică exactă a terenului, când alții îi purtau pe drumuri. Munca si efortul pe care le-am depus în ultimii doi ani au meritat. Ne-am mișcat rapid cu eliberarea autorizațiilor de construcție, am câștigat procesele cu samsarii imobiliari, iar în locul acelui teren neîngrijit, acum vom avea un centrul comercial modern cu locuri de parcare și spații verzi în care să îți facă plăcere să îți petreci timpul liber“, a declarat primarul Kereskényi Gábor.

De asemenea, reprezentanții concernului s-au declarat mulțumiți de evoluția proiectului, de modul în care s-a colaborat cu autoritățile locale și au subliniat că au toată deschiderea în a se implica în proiecte ce vizează dezvoltarea orașului.

Pentru NEPI Rockcastle, Shopping City Satu Mare, cu o suprafață construită de aproape 40.000 de metri pătrați, va fi un proiect care va marca și o serie de inovații, aduse pentru prima dată în centrele din România. Un exemplu este conectarea terasei exterioare, printr-o pasarelă peste râul Someș, cu zona de promenadă și Centrul Vechi ale orașului, facilitând crearea unor spații exterioare de petrecere a timpului liber, cu vedere unică asupra orașului.

În completarea lucrărilor la construcția centrului comercial, NEPI își propune să realizeze și o serie de îmbunătățiri în infrastructură, prin construirea unui sens giratoriu, prin amenajarea a două străzi adiacente centrului comercial (strada Digului și strada Dunării), cât și printr-o contribuție la realizarea unei pasarele pietonale peste Someș, care va facilita tranziția între cele două părți ale orașului.

„Sătmărenii au așteptat multă vreme constructia unui mall în orașul nostru, dar așteptarea a meritat. Shopping City Satu Mare va fi un centru comercial regional, construit la cele mai înalte standarde”, a subliniat Kereskényi Gábor.

Dintre cele 90 de branduri ce urmează să fie deschise, unele vor fi prezente pentru prima oară în regiune, mixul de chiriași fiind croit special pentru a răspunde dorințelor și nevoilor sătmărenilor. Astfel, centrul comercial va cuprinde o ofertă completă, acoperind toate segmentele de interes: de la fashion, frumusețe, sport, tehnologie, home&deco, jucării și produse pentru copii, până la servicii pentru toate nevoile. Viitorul mall pune la dispoziției și peste 1.100 de locuri de parcare, dispuse pe două nivele.

Shopping City Satu Mare, ar urma să se deschidă în 6 decembrie, conform dicuțiilor cu reprezentanții concernului, iar investiția este evaluată la aproximativ 40 milioane de euro.

Despre NEPI Rockcastle

NEPI Rockcastle este cel mai mare proprietar de centre comerciale din România și liderul investițiilor imobiliare comerciale din Europa Centrală și de Est.

Portofoliul companiei pe piața locală include printre altele și centrele comerciale: Mega Mall, Promenada, Shopping City Timișoara, City Park Mall of Constanța, Ploiești Shopping City, Brăila Mall, Galați Shopping City, Shopping City Târgu-Jiu, dar și clădirile de birouri Floreasca Business Park, The LakeView din București, City Business Centre din Timișoara și The Office din Cluj.