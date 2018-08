Hotelul „Sport” trece in administrarea Primariei

In sedinta de joi, 30 august, consilierii vor lua in discutie si proiectul de hotarare cu privire la preluarea Hotelului „Sport” in administrarea Primarie Satu Mare.

„Am introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 30 august un proiect de hotărâre privind preluarea de la Ministerul Tineretului și Sportului a Hotelului Sport. După foarte multe demersuri, MTS și-a dat acordul pentru a ne transfera imobilul, care se află într-o stare avansată de degradare. Vrem să redăm hotelul sportivilor, mai ales că avem și acordul FR Scrimă pentru a înființa la Satu Mare un Centru de Excelență pentru Scrimă”, spune primarul Kereskenyi Gabor.