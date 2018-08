Ministrul Ioana Bran, in vizită la bazele sportive din Capitala

Ministrul Tineretului și Sportului, deputatul social-democrat Ioana Bran a vizitat marți, 21 august bazele din patrimoniul Clubului Sportiv Olimpia, dar și sediul clubului, care reprezintă una dintre cele mai performante unități de profil ale MTS.

Vizita a început la baza de la Vitan, unde directorul clubului, Gheorghe Iordache i-a prezentat ministrului starea stadionului de rugby, a terenurilor adiacente, multe dintre ele ne-exploatate la capacitatea maximă, dar și baza de pentatlon modern și manejul unde clubul deține doi frumoși cai de competiție.

Echipa MTS s-a deplasat apoi la baza din Pantelimon, unde se află bazinul de 25 m, sălile de baschet, de gimnastică și de haltere, dar și hotelul și sediul clubului Olimpia.

Ministrul Ioana Bran a stat de vorbă cu sportivi, antrenori, cu angajați ai clubului, a observat, pe rând, starea bazelor de antrenament și a vizitat apoi și camerele hotelului sportivilor.