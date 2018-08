Oțelul Galați, echipa unde jucătorii sunt și patroni!

Fosta campioană a României, susținută în mare măsură de fanii care sunt membri cotizanți, inclusiv o mare parte dintre jucători, se luptă în acest sezon pentru promovarea în liga a doua.

De la 50 lei, la 1000 de lei. Atât plătesc fanii Oțelului anual pentru a susține clubul pornit de la zero. Ajunsă în Liga a treia, fosta campioană a României se bate la promovare în acest sezon, iar cei mai mulți dintre jucători, dar și oamenii din conducerea tehnică și administrativă, s-au alăturat suporterilor și au devenit membri-cotizanți ai clubului. Cu carnetele de membri în buzunare, fotbaliștii spun, mai în glumă, mai în serios, că își plătesc singuri salariile.

Până în prezent, sunt peste 600 de gălățeni care contribuie la bugetul echipei, iar jucătorii sunt siguri că numărul lor va crește, odată cu promovarea în liga a doua.

„Sunt membru socios de anul trecut, iar din 2018 numărul membrilor este în creștere. Glumind un pic, putem spune că sunt și patron la Oțelul, dar este o cotizație infimă pe care o plătesc, raportată la cheltuieile care sunt lunar la club. Îmi face o plăcere deosebită să știu că și în teren, și în afara lui pot să ajut” – Adrian Sălăgeanu, căpitan SC Oțelul, fost jucător la Olimpia și fost campion al României cu Oțelul Galați.

„Sunt membru socios, contribuim cât putem, trebuie să dăm exemplu pozitiv, să atragem cât mai mulți socios. Oțelul este un club creat de suporteri, pentru suporteri. Cel mai bun slogan pentru liga a doua este „împreună pentru Oțelul și pentru promovare” – Stelian Bordeianu, antrenor SC Oțelul Galați.

În această vară, gălățenii au reușit două mutări surprinzătoare la nivelul conducerii administrative. Astfel, foștii mari fotbaliști Vali Ștefan și Ion Gigi s-au alăturat proiectului inițiat de suporteri și vin să pună umărul la renașterea echipei.

„Vali Ștefan este manager general și este un câștig real pentru sportul gălățean. Prin venirea lui sper să transmitem un semnal clar oamenilor că lucrurile la club sunt exact cum le doresc toți. Sper să fie respectat pentru că și-a lăsat familia în Cipru și a venit la club să ni se alăture. Noi avem un an de experință în liga a treia, am identificat problemele și sperăm să reușim să trecem mai ușor peste obstacolele care vor apărea pe durata campionatului. Ne-am upgradat în toate compartimentele clubului. Trebuie să evoluăm, iar acest lucru se poate face doar aducând oameni noi. Ne dorim ca schimbările să fie benefice și să ne bucurăm împreună pentru promovare” – Iulian Apostol, director de imagine SC Oțelul Galați.