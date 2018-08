Pataki Csaba promite că în septembrie va fi ocupat și cel de-al doilea post de vicepreședinte de către reprezentantul PSD

Ieri am reușit să realizăm un interviu cu președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, chiar în biroul său.Am abordat mai multe subiecte de interes pentru populația județului la care a răspuns deschis și relaxat.Redăm interviul extrem de interesant.

REPORTER :Cum a fost anul 2018 până acum pentru Consiliul Județean și care este stadiul proiectelor și lucrărilor pe care le derulați?

Pataki Csaba:Anul 2018 pentru Consiliul Județean, până în prezent, a fost mai mult cu lucruri pe care le putem considera realizări, încet, încet proiectele depuse spre finanțare încep să prindă contur , au fost și aprobate, ceea ce este cel mai important. Până la finele anului ca să mai primim cel puțin un proiect, să primească finanțare și aici mă refer în primul rând la multele proiecte depuse pentru sistemul de sănătate. Cea mai importantă este extinderea Spitalului Județean, extinderea și mobilizarea Unității de Primiri Urgențe, realizarea unui centru STROKE și mai este încă un proiect pentru dotarea pediatriei cu niște aparate foarte performante. Acestea sunt proiectele care parțial pe programul operațional regional primesc finanțare și parțial pe programul România -Ungaria respectiv România-Ungaria-Slovacia- Ucraina și încă o dată pe România -Ungaria, proiecte mici, deci am utilizat toate posibilitățile de a aduce bani în sistemul de sănătate.

Sistemul de protecție împotriva căderilor de grindină care va însemna că în aproximativ 40 de locații vor fi niște aparate care dispersează norii de grindină. Este un proiect care a primit punctajul cel mai mare dintre toate proiectele depuse pe programul transfrontalier România-Ungaria și la anul sper să fie funcțional acest sistem.O să aibă un impact benefic atât în agricultură , viticultură , pomicultură și nu în ultimul rând pentru proprietarii de mașini.

Pe partea de reabilitări de drumuri pe de- o parte pe PNDL 1 se derulează lucrarea de execuție , pe POR suntem spre final, eu sper ca înainte de terminarea lunii septembrie să avem încheiată procedura de licitație pentru Programul Operațional Regional care ar însemna tronsonul dinspre Șimleu Silvaniei -Hodod – Bogdand – Hurezu- Dobra cu ieșire în Beltiug, e un tronson de 45 de kilometri, proceduri de achiziții foarte anevoioase, licitația a fost pornită încă anul trecut. Avem șapte tronsoane de drumuri în licitație pe programul PNDL 2 și mai trebuie să lansăm încă patru licitații pe reabilitări de drumuri. Aici ne-au încurcat un pic instituțiile care ne dau avizele, în sensul în care de la Apele Române așteptăm să revină cu completarea avizului din noiembrie, anul trecut, ceea ce e greu de imaginat timpul de reacție al unor instituții care trebuie să ne avizeze intervențiile. Pe de altă parte, anul acesta am lucrat cu șapte echipe pe partea de plombări și de întreținere a drumurilor față de anul trecut când erau numai două , e drept că resursele financiare ni s-au cam terminat, sperăm într-o rectificare care să ne permită încă un set de intervenții, înainte de a veni iarna și atunci o să avem condiții de circulație mult mai bune decât am avut în anii precedenți.

Pe proiecte culturale am avut anul acesta un foarte mare interes pentru programul lansat conform Legii 350 pentru aplicanții pe activități culturale, 58 de proiecte au fost declarate câștigătoare, respectiv am avut anul acesta un program special dedicat Centenarului în care era alocată o sumă de 500 mii lei exclusiv proiecte culturale ale ONG-urilor pentru activități legate de Centenar, dar totodată și noi am aplicat la rândul nostru la Ministerul Culturii și Identității Naționale, și am câștigat până acum, împreună cu instituțiile coordonate, patru astfel de proiecte. Cel mai vizibil va fi reabilitarea tuturor monumentelor dedicate războaielor mondiale, este vorba de 40 de astfel de monumente, dar cifra aceasta se poate modifica primind o alocare de 350 mii lei. Am preluat anul acesta Filarmonica de la Municipiul Satu Mare, și ei au avut câteva apariții deosebite iar în toamnă pregătesc concerte extraordinare.

La Aeropotul Satu Mare păstrăm tendința privind creșterea numărului de pasageri și a apărut o altă rută Satu Mare -Constanța, care conform declarațiilor celor de la Tarom era cursa cea mai solicitată dintre cursele care aveau destinația litoralul românesc. Eu sper că până la finele anului pot să vin cu alte rute, alte destinații, de data aceasta externe, dar deocamdată nu pot să spun mai mult. Până nu este înțelegerea parafată și apare oficial din partea unor companii, până atunci rugămintea lor este să nu divulgăm…dar există șansa de a avea niște rute excepționale.

Tot pe proiecte transfrontaliere am obținut bani pentru a reface toată clădirea Muzeului Județean și de a o transforma într-un loc de expoziție de secolul XXI. Pe lângă reabilitarea clădirii propriu-zise, am primit finanțare și de a dota cu tot ce este nevoie pentru a avea săli de expoziție foarte moderne.

Împreună cu primăriile și împreună cu Apaserv pregătim a doua etapă a programului de reabilitări și extinderi de rețele de apă și apă uzată din județ, aplicația este gata, ne lipsesc încă două avize și în momentul sosirii acestor avize, preconizez eu, în luna octombrie vom semna un contract de finanțare cu Uniunea Europeană, care va fi, ca și cifră, cel mai mare contract existent vreodată în zonă, 160 de milioane euro, care vor fi investiți în extinderea magistralei de apă în zonele unde populația nu are acces la apă potabilă și totodată și partea de epurare a apelor va fi rezolvată în foarte multe localități.

REPORTER :Cum vedeți bugetul pe anul viitor comparativ cu anul în curs?

Pataki Csaba:Eu mă rog la Dumnezeu să pot încheia financiar anul acesta fără probleme. În mod normal și conform legislației trebuia de mult să trecem pe bugete multianuale, adică să fie o predictibilitate din punct de vedere a bugetelor publice, cu atât mai mult cu cât toate investițiile sunt multianuale. O investiție nu se poate face într-un an, nici măcar în doi ani de zile și neavând o predictibilitate, nu atât plus minus 2-3 % la buget, ne încurcă și mai mult faptul că nu știm la cât să ne așteptăm în așa fel încât să împărțim banii. De exemplu, pe partea de reparații drumuri , dacă ne apucăm și avem capacitate de coordonare ca în primăvară, în două luni de zile să punem la punct toate tronsoanele, rămânem fără bani și dacă apar evenimente sau vrem să reparăm un tronson prin așternerea unui strat de asfalt, pur și simplu în a doua parte a anului așteptăm ca și la loz în plic, dacă vine rectificarea mai avem bani, dacă nu vine, nu avem bani. La anul când intră toate proiectele cu finanțare mai ales pe programele transfrontaliere , o să avem o presiune bugetară extraordinară în sensul în care acolo noi trebuie să plătim prima dată facturile și pe urmă mergem cu cererea de rambursare.

REPORTER :Cum se vede din fotoliul de președinte al CJ viața politică din Satu Mare, dar din cea de președinte UDMR?

Pataki Csaba:Spre norocul nostru, noi suntem mai liniștiți deși temperaturile exterioare sunt foarte mari, însă temperatura de funcționare a politicienilor din județ e un pic mai convenabilă decât temperaturile caniculare și există dialog cu toți factorii politici din toate părțile. Întotdeauna am fost omul dialogului, și înainte de a lua unele decizii majore ne consultăm, înainte de fiecare ședință de consiliu județean există confruntarea liderilor, unde, ceea ce este foarte benefic , dispare noțiunea de putere și opoziție în sensul în care oricine vine cu o idee constructivă este transpusă în practică. Noi trebuie să lucrăm echilibrat și din punct de vedere politic și din punct de vedere geografic, adică fiecare zonă geografică din județ este la fel de importantă, indiferent că zona respectivă are o anumită coloratură politică sau etnică.

REPORTER :Ce se întâmplă cu postul vacant de vicepreședinte al CJ, știindu-se faptul că acesta ar urma să fi dat la PSD, care are și un nominalizat pe post în persoana consilierului județean Nicolae Avorniciți?

Pataki Csaba:Eu cred că în septembrie se va tranșa această problemă mult lungită , mai trebuie stabilite niște detalii mai mult tehnice decât politico-tehnice.

REPORTER :Cum vede omul Pataky Csaba activitatea președintelui CJ Pataky Csaba?

Pataki Csaba:Omul nu este foarte mulțumit de președinte, întotdeauna este loc de mai bine. De multe ori nu sunt mulțumit de mine, dar acest fapt este și un motor în sensul în care dacă aș spune că sunt mulțumit nu poate crește. Sunt anumite aspecte care mă sensibilizează.Tocmai de aceea am pornit proiectele pe partea de sănătate, au fost multe reforme, multe încercări de a îmbunătăți, indiferent câți bani se va băga în infrastructura de sănătate , indiferent ce aparatură ultramodernă o să avem, empatia față de omul necăjit ar trebui să fie mult mai mare în acest sistem decât este acuma. Asta nu se poate nici prin schimbări legislative, nici prin motivare financiară, pentru că acum nu mai au de ce să se plângă, ar trebui pur și simplu să se schimbe și atitudinea față de oamenii nevoiași, la fel și în sistemul de protecție socială. Eu nu lucrez direct cu cetățenii, ci indirect cu instituțiile, primăriile sunt cele care deservesc cetățenii 90%…la noi de foarte puține ori vine cetățeanul direct. Trebuie un dialog permanent, o comunicare permanentă și poate aici am eu cele mai mari minusuri, nu comunic suficient.

REPORTER :Care este proiectul de suflet al președintelui Pataky Csaba?

Pataki Csaba:Proiectul meu de suflet este extinderea spitalului. Dacă o să văd odată, indiferent cine va tăia panglica și când va fi gata, când am să văd noua aripă și secțiile vitale, toate secțiile care au nevoie de bloc operator, toate secțiile care pot să salveze vieți câștigând timp pe intervenție, atunci o să fiu mulțumit.Dacă vrem, dacă nu vrem, toți ajungem acolo…ori pentru bucurie când se nasc copii, ori la final de viață, dar 95% din populația județului ajunge măcar o dată acolo.