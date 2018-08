Sătmăreanul Adrian Rus, convocat la “Tineret” pentru meciurile cu Portugalia și Bosnia

Mirel Radoi, noul selectioner al echipei nationale sub 21 de ani a Romaniei, a anuntat lotul de jucatori pe care se va baza in dubla cu Portugalia si Bosnia-Hertegovina din preliminariile Campionatului European din 2019.

Printre cei 24 de jucatori convocati la nationala de tineret se află și sătmăreanul Adrian Rus. Fundașul venit din Ungaria sub formă de împrumut a început sezonul la Sepsi Sfântu Gheorghe.

Iată lotul:

Portari: Ionuț Radu (Genoa), Andrei Vlad (FCSB), Cătălin Căbuz (Hermannstadt)

Fundași: Radu Boboc (FC Viitorul), Florin Ștefan (OSK Sepsi), Florin Borța (U Craiova 1948 Club Sportiv), Virgil Ghiță (FC Viitorul), Alex Pașcanu (Leicester), Adrian Rus (OSK Sepsi), Ionuț Nedelcearu (UFA)

Mijlocași: Marco Dulca (Swansea City), Răzvan Oaidă (FC Botoșani), Dragoș Nedelcu (FCSB), Alexandru Cicâldău (U Craiova 1948 Club Sportiv), Ianis Hagi (FC Viitorul), Sebastian Mailat (CFR 1907 Cluj), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dennis Man (FCSB), Olimpiu Moruțan (FCSB), Alexandru Mățan (FC Viitorul), Darius Olaru (Gaz Metan)

Atacanți: Adrian Petre (Esjberg), Florinel Coman (FCSB), Andrei Ivan (Rapid Viena)

Romania ocupa locul trei in grupa de calificare si este singura formatie fara infrangere dupa sase meciuri.

Prima clasata se califica direct la turneul final, iar cele mai bune patru din noua ocupante ale locurilor secunde vor disputa meciuri de baraj.

Romania va intalni Portugalia in deplasare pe 7 septembrie, urmand ca patru zile mai tarziu sa primeasca vizita Bosniei-Hertegovina.

Acestea sunt contracandidatele tricolorilor la obtinerea calificarii.

In ultimul dubla a preliminariilor Romania va intalni Tara Galilor in 12 octombrie si Liechtenstein in 16 octombrie, ambele meciuri pe teren propriu.