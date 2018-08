SCM Rm. Vâlcea învinge CSM Bucureşti după patru reprize de prelungire

Valcea handbalistica a renascut si a facut in mare stil prin obtinerea Supercupei Romaniei in fata campioanei CSM Bucuresti dupa un meci nebun disputat sambata seara in Polivalenta bucuresteana.

Formatia din nordul Olteniei s-a impus, cu 33-31, dupa un meci care a avut nevoie de patru reprize de prelungiri, fiecare a cate cinci minute de joc efectiv. N-a lipsit mult ca cele doua echipe sa ajunga la aruncarile de departajare de la 7 metri.

La finalul timpului regulamentar de joc, in minutul 60, tabela arata 21-21, dupa ce Valcea condusese la un moment dat in repriza secunda cu trei goluri diferenta (16-13).

CSM Bucuresti a avut 24-23 pe tabela dupa prima repriza de prelungiri, dar dupa a doua repriza scorul ajungea din nou in echilibru, 26-26, si suspansul se prelungea.

Campioana Romaniei a fortat desprinderea in a treia repriza suplimentara, distantandu-se la doua goluri (28-26), insa n-a fost suficient pentru a face diferenta.

Valcea a revenit si a egalat mai intai la 28-28, apoi la 29-29, pentru ca in ultima repriza de prelungiri sa preia conducerea decisiv la 32-31.

Lekic a ratat aruncarea de egalare pe atacul celor de la CSM Bucuresti cu jumatatea de minut inaintea finalului, iar SCM Rm.Valcea inchidea tabela pe contraatac.