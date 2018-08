Torje, propus la FCSB

Liber de contract dupa despartirea de Akhmat Groznyi, mijlocasul Gabriel Torje isi cauta echipa, iar una dintre posibilele destinatii ar fi FCSB. Echipa lui Gigi Becali este cam singura care ii poate asigura lui Torje un salariu aproape de cerintele acestuia. Jucatorul a mai fost dorit de Becali in al doilea mandat al lui Laurentiu Reghecampf la FCSB, insa Torje a refuzat atunci sa imbrace tricoul ros-albastru pentru a nu intra in conflict cu suporterii lui Dinamo. In cele din urma, Torje a revenit in Stefan cel Mare in ianuarie 2018, dar intoarcerea s-a dovedit una ratata. Torje a marcat impotriva rivalei FCSB intr-un 2-2 pe Arena Nationala, dar Dinamo a ratat intrarea in playoff, iar noul antrenor Florin Bratu a mizat pe tineri renuntand rapid la fostul international. “FCSB e o varianta acum pentru Gabi. N-am vorbit nimic cu domnul Becali, dar dumnealui stie numarul meu”, a declarat agentul Cristea Opria pentru Fanatik. Intrebat despre o posibila venire a lui Torje, antrenorul Nicolae Dica a raspuns ca nu este treaba lui si ca patronul trebuie intrebat despre eventualele transferuri la FCSB.