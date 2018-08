Uite casa, nu e casa! Şoc şi groază! A minţit Petric în declaraţia de avere?

Să fie pe înţelesul tuturor şi să împrospătăm memoria cititorilor: Octavian Petric se foloseşte de calitatea de deputat pentru a pune presiune şi a ameninţa instituţiile statului, gen Inspectoratul de Stat în Construcţii, Primăria Tăşnad, Prefectura Satu Mare. Asta pentru a stopa şi desfiinţa două investiţii private, a două familii respectate şi mai ales muncitoare, mai exact două pensiuni în staţiunea turistică Tăşnad, care ar aduce plus valoare staţiunii, locuri de muncă pentru tăşnădeni, bani pentru Consiliul Local din impozit pe clădirile care s-ar construi, taxa hotelieră plus alte taxe şi impozite gen pensii, asigurări, TVA, adică bani pentru bugetul de stat.Culmea, acelaşi buget care îi bagă în buzunar lunar un salariu de barosan, o chirie bună în Bucureşti, şofer, maşină, benzină, telefon, secretară, bani pentru presa care îl pupă în dos şi multe, multe altele. De ce face toate acestea? Simplu: pentru că nu vor muşchii lui(care încă noi nu am reuşit să înţelegem unde îi are), nu vrea să audă gălăgie, mai simplu nu vrea să fie deranjat de muritorii de rând care s-ar putea caza în pensiunile din vecini!Culmea culmilor şi tupeul tupeului, casa unde îşi petrece sfârşitul de săptămână este construită fără autorizaţie de construcţie şi este o mică parte şi în terenul vecinului. Tăşnădenii zic că este lipsă de moralitate şi unii zic că ar fi vorba de nesimţire! Bine, bine, zic alții, dar atunci care e treaba cu declaraţia de avere unde apare o casă de 180 mp construită în 2012 în Tăşnad.Acuma, sigur casa este …fizic, dar dacă nu este şi în Cartea Funciară practic ea nu există legal, dacă nu există legal, ar trebui demolată, dacă se demolează cum mai este în declaraţia de avere? Dar de fapt, dacă este construită fără autorizaţie, adică ilegal, ea practic nu există! Dacă nu există, declaraţia e mincinoasă sau falsă, dacă e falsă… e ilegalitate de genul fals în acte publice? Offf, ce complicat!Dar dacă nu e în Cartea Funciară, probabil nici nu a plătit impozit pe clădire la Primăria Tăşnad din 2012! Aoleu cu ce de bani a rămas! Sau…?

Dacă tot vorbim de declaraţia de avere, unde-i ceasul? Şi mai ales cât e ceasul? Cam 14.000 euro zic unii!Să fie numai 13.000 euro? Cam încă o problemă în declaraţie,nu?Adică nu apare unde trebuie. Zic săracii tăşnădeni că nu mai înţeleg nimic. Ceasul l-au văzut toţi, dar nu apare. Casa nu există legal, dar apare! Zău că ne-am zăpăcit de tot şi tot ce putem spune e: Şoc şi groază!