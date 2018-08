Umilinţă după umilință pentru Mourinho

Daca infrangerea cu Brighton a fost considerata un accident, pentru Manchester United partida cu Tottenham a adus confirmarea ca echipa pregatita de Jose Mourinho traverseaza o perioada de criza. Tottenham a executat-o practic pe Manchester United chiar pe Old Trafford, cu un sec 3-0, iar United pierde doua meciuri din primele trei ale unui sezon pentru prima data din sezonul 1992/93. Internationalul englez Harry Kane a deschis scorul imediat dupa pauza cu o lovitura de cap care intr-o prima faza nu anunta modificarea pe tabela. Tottenham a lovit pe o contra pentru 2-0 prin Lucas Moura cu finalizare din interiorul careului dupa o minge excelent intoarsa de Eriksen. Cu sase minute inaintea finalului, acelasi Lucas Moura isi trecea in cont dubla din pasa lui Kane, iar United era KO. Tottenham acumuleaza 9 puncte din tot atatea posibile si ramane in plutonul fruntas alaturi de Liverpool, Watford si Chelsea. Manchester United coboara pe 13 in clasament si ramane cu cele trei puncte obtinute in prima etapa contra lui Leicester. Etapa urmatoare, Tottenham are derby de clasament cu Watford, revelatia inceputului de sezon in Premier League, in timp ce Manchester United merge sa o infrunte pe Burnley, una dintre cele sapte echipe fara victorie in trei etape.