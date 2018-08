Zborul Satu Mare – Constanța are SUCCESUL scontat. TAROM vrea mai multe curse

Reprezsentanții companiei TAROM se declară foarte mulțumiți de succesul curselor aeriene operate de compan9ie de pe Aeroportul Satu Mare. Mai mulr decât atât, cum cealaltă companie aeriană care operează de pe ascest aeroport șovăie, TAROM are în vedere înființarea unei curse internaționale de la Satu Mare.

Directorul general al companiei aeriene TAROM, Werner-Wilhelm Wolff, s-a declarat foarte mulțiumit de felul în care decurg lucrurile în cazul cursei estivale Satu Mare – Constanța despre care spune că are succesul scontat.

“În 2019, TAROM va uni toate regiunile din România cu zboruri interne. În Constanţa, am fost prezenţi anul acesta, prin programul întocmit în iarnă, la scurt timp după ce am preluat managementul, cu o cursă de Satu Mare cu două frecvenţe săptămânale, care are succesul scontat”, a spus Wolff.

Din informațiile pe care le deținem, până în prezent, gradul de ocupare a curselor TAROM spre și dinspre Litoral a fost, în medie, de peste 90%.

Reprezentantul TAROM a anunţat că, pentru anul 2019, compania aeriană vrea să pună la dispoziţia tur-operatorilor români între două şi patru aeronave, pentru a deservi cursele charter pe care acestea le vor organiza şi oferta turiştilor în cadrul pachetelor externe.

Mai mult decât atât, în prezent sunt purtate negocieri între conducerea companiei TAROM și condicerea Aeroportului Internațional Satu Mare pentru înființarea unei curse internaționale spre Germania, cu atât mai mult cu cât celalalt opretaor de pe aeroportul sătmărean șovăie.

Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Casaba a precizat că negocierile cu Compania TAROMN sunt foarte avansate pentru înființarea unei noi curse internaționale de la Satu Mare. Însă nu avrut să dezvăluie mai multe până în momentul în care va fi parafat contractul, afirmând că le-a promis celor de la TAROM acest lucru.

Este vorba despre o cursă internațională spre Munchen, Germania, ce va fi efectuată de compania TAROM. Cel mai probabil, această cursă va fi operațională din această toamnă.