Accident produs de un DROGAT. Nu doar consumase, dar deținea și droguri

Un bărbat a fost prins de polițiști în timp ce conducea un autoturism sub influența substanțelor psiho-active și deținea de droguri pentru consum propriu.

La data de 3 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Rurale Tășnad au identificat, în trafic, în localitatea Acâș, un conducător auto, de 31 ani din Zalău, care a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod, autoturismul fiind proiectat ulterior într-un șanț.

În autoturism, se afla, în calitate de pasager, un tânăr, de 19 ani, tot din Zalău. Ambii bărbați aveau un comportament neobișnuit și au declarat polițiștilor că au consumat substanțe etnobotanice. Mai mult, asupra lor au fost identificate plicuri conținând materie vegetală de culoare verde.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Totodată, acesta a fost condus la spital, în vederea prelevării de mostre biologice, pentru a se stabili dacă a fost sub influența substanțelor psiho-active.

Niciunul dintre bărbați nu a suferit vătămări corporale.

Verificările în cauză continuă sub aspectul săvârșirii de către conducătorul auto a infracțiunilor de deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și sub aspectul săvârșirii de către pasager a infracțiunii de deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept.