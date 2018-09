BOSTANUL LUI PETRIC

După materialul apărut în GNV din 27.08.2018 cu titlul Deputatul Octavian Petric:’’În jurul meu nu construiește nimeni, nu vreau să aud gălăgie”, am aflat o sumedenie de lucruri noi despre tupeul, abuzurile și presiunile făcute de și la comanda deputatului Petric. Mai mult, nu numai că nu respectă cetățenii acestui județ, nu respectă instituțiile statului cum ar fi Prefectura, Primăria Tășnad, Inspectoratul de Stat în Construcții, acum nu mai respectă nici presa și are nesimțirea să îi facă pe colegii noștri de la Ora Adevărului, cităm: ’’Nu stau de vorbă cu jigodii ordinare”.

Scurt istoric al materialului din GNV

Am fost căutaţi la redacţie de către doamna Maria Maier, o femeie de afaceri din Tășnad, care are deschis în centrul stațiunii un motel numit ”Dora” şi care mai are un contract de finanţare în valoare de 1.308.920 lei, din care finanţare nerambursabilă 857.663 lei, prin Ministerul Dezvoltării Regionale pentru construirea unei noi pensiuni. Aceasta are marele ghinion de a avea terenul pe care vrea să construiască pensiunea lipit de terenul unde are casă de vacanţă deputatul Octavian Petric. Petric a ameninţat-o şi i-a spus că el nu o va lăsa să îşi facă pensiunea lângă casa lui, făcându-i de altfel o serie de plângeri la Inspectoratul de Stat în Construcţii, dorind astfel să obţină anularea autorizaţiei de construcţie, lucru care duce automat la pierderea proiectului şi a finanţării nerambursabile de 857.663 lei.

Culmea tupeului: casa deputatului Petric este construită fără autorizaţie de construcţie

Deputatul Octavian Petric sfidează opinia publică şi investitorii din staţiunea Tăşnad încercând să blocheze investiții într-o zonă turistică, în plină dezvoltare. Petric și-a construit o casă de vacanță în mijocul stațiunii Tășnad și acum vrea liniște. Fără autorizație de construcție, mai mult, ar fi intrat cu 20 mp pe proprietatea doamnei Maria Maier. Pentru a nu-l deranja nimeni, face tot posibilul să oprească, prin orice mijloace, construcția de vile, moteluri sau pensiuni din jurul lui. Vecinii săi, revoltați, au declarat că deputatul Petric le-a spus clar că el, atunci cînd vine la casa de vacanță, de obicei în weekend, nu vrea să audă gălăgie.

Acesta a mai blocat o investiţie privată

Un alt vecin care are probleme cu deputatul Octavian Petric este Sorin Bicăzan, pe același motiv: nu vrea să audă gălăgie în preajma lui. Bicăzan are începută o casă de vacanță cu două nivele, dar Petric a făcut tot posibilul să-i blocheze construcția. ”Tot scandalul a apărut după ce l-a deranjat că am făcut casa mai înaltă decât a lui. La un moment dat a venit la mine să mă întrebe ce vreau să construiesc. I-am spus că vreau să ridic o casă cu două nivele. Atunci mi-a spus să o fac doar cu un nivel și mi-a cerut să nu fac cumva pensiune că o să-i stric liniștea”, ne-a declarat Sorin Bicăzan.

Acesta a explicat că, după ce a aflat ce intenții are, deputatul Petric a început să facă presiuni la nivelul primăriei pentru a nu primi autorizația de construcție. ”Am așteptat un an de zile să primesc toate actele necesare pentru casă, dar nu am primit nimic. M-am dus de multe ori la primărie și m-au tot amânat. Am înțeles că domnul deputat a trecut pe acolo pentru a-mi băga bețe în roate”. Drept consecință, ne-a mai spus Bicăzan, a început lucrările pentru ridicarea vilei sale, considerând că, pe parcurs, o să obțină toate autorizațiile necesare. Dar, în loc să obțină hârtiile de la autoritățile locale, a primit preaviz pentru oprirea lucrărilor pe motiv că nu are autorizație de construcție. ” Da, recunosc, am construit fără acte, dar primăria m-a obligat, pentru că m-a tot dus cu vorba un an de zile”, a mai spus vecinul deputatului. Acesta ne-a precizat că Petric face tot posibilul pentru a-i bloca lucrările, a declarat în anul 2016 Sorin Bicăzan pentru site-ul Anchete online.

După obţinerea autorizaţiei de construcţie în anul 2018, deputatul Octavian Petric a depus o plângere la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi face presiuni folosindu-se de statutul de deputat pentru a încerca anularea autorizaţiei de construcţie şi încearcă să facă presiuni inclusiv la Prefectură, ca să se găsească vreun motiv să se obţină anularea autorizaţiei de construcţie.

Contactat telefonic, consilierul pe relaţii cu publicul de la Prefectura Satu Mare, Florin Găzdac, a spus că el cunoaşte situaţia şi aşteaptă un punct de vedere de la ISC, dar părerea lui este că documentaţia este în regulă şi legală.

Încercări de intimidare, abuzuri și presiuni

Din sursele pe care le avem în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, Petric Octavian a fost la I.S.C. la inspectorul șef județean Bustan Angel pentru a-i cere să facă tot posibilul să obțină anularea autorizației de construcție și oprirea începerii lucrărilor la pensiunea vecinei lui, Maria Maier. Bustan i-a promis că îl va ajuta și sprijini în demersul lui, lucru pe care l-a și făcut. Acesta l-a îndrumat să depună o plângere la inspectorat, în numele lui, împotriva doamnei Maier Maria și că de restul se va ocupa el. După ce a primit plângerea și din dorința de a-i face pe plac deputatului Petric, acesta a trimis o echipă la Tășnad să facă investigații și cerându-le să facă tot ce trebuie pentru a găsi o soluție care să îi fie pe plac lui Octavian Petric. Tot ce spune sursa noastră confirmă și colegii noștri de la presasm, care în ancheta lor din 07.09.2018 spun:

“Specialiștii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții au făcut o serie de controale în perioada 2.07.2018 – 23.08.2018….Specialiștii au verificat atât certificatul de urbanism, emis în data de 27.03.2017 de Primăria Tășnad, cât și autorizația de construire emisă în data de 3.05.2018 de același for. Cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții au concluzionat că atât certificatul de urbanism, cât și autorizația de construire au fost emise ILEGAL!

Pe cale de consecință, logică și legală, Inspectoratul de Stat în Construcții a solicitat Instituției Prefectului să deschidă un proces la Secția Contencios Administrativ a Tribunalului Satu Mare pentru anularea tuturor actelor: certificat de urbanism, autorizație de construire și plan urbanistic zonal.’’

Interesant este faptul că două instituții, și anume Primăria Tășnad cât și Prefectura au zis, așa cum am arătat în actele scanate primite de la cele două instituții în materialul trecut, că dosarul este în regulă și toate actele și procedurile sunt legale și acum vine inspectoratul după un an și jumătate și zice că nu sunt în regulă. Cum să atace Prefectura în contencios administrativ un act despre care tot aparatul Prefecturii a zis că este legal şi că nu trebuie atacat? Este noaptea minții ce abuzuri se încearcă doar pentru a-i face pe plac unui deputat.

Sursele pe care le avem ne-au confirmat faptul că deputatul Petric a fost la Prefectura Satu Mare personal și a cerut să fie ajutat să își atingă obiectivul. Mai mult, după ce a văzut că cei din Prefectură nu răspund la comenzile lui, a apelat la un coleg din presă să îl ajute. Acesta a bombardat cu adrese Instituția Prefectului cu tot felul de întrebări.

Urât la ce se ajunge în județul nostru pentru un om care ar trebui să facă bine acestei regiuni, nu să încerce să dezbine, să încurce dezvoltatorii și mai ales să facă război între instituțiile statului.

A venit și Ora adevărului

Luni, de la ora 18:00, în cadrul emisiunii Ora adevărului, Maria Maier și Sorin Bicăzan au intervenit în direct și au relatat toată istoria faptelor și întâmplărilor avute cu familia Petric.

Maria Maier a zis că ei personal îi pare rău că nu se poate înțelege cu Petric și aici nu din cauză că este deputat, ci pur și simplu ca vecini. Aceasta a relatat că a cumpărat terenul de lângă familia Petric la aceeași licitație și că el a fost primul care a construit acolo o casă de vacanță fără autorizație. Ce nu înțelege doamna Maria este cum în țara asta sunt două tipuri de legi, una pentru deputați și alta pentru oamenii de rând. Doamna Maier a afirmat că probabil ce nu știe Petric este că în anul 2011, și anume în 29.12.2011, printr-un HCL al Consiliului Local Tășnad s-a aprobat ca în zona de agrement a ștrandului să se construiască hoteluri, moteluri și pensiuni, dându-i zonei funcții mixte.

Sorin Bicăzan a povestit și el prin câte a trecut din cauza familiei Petric și presiunile la care a fost supus el, personal, cât și Primăria Tășnad ca să nu poată termina construcția pensiunii la care a muncit . Acesta a mărturisit că acum, după 4 ani în care s-a ales cu un dosar penal, a fost purtat la Poliție până a reușit să își dovedească nevinovăția , la presiunile făcute de Ana Petric, soția deputatului Petric, care este ofițer la I.P.J. Satu Mare, a fost urmărit zilnic timp de o lună de Poliția Tășnad. După aceeași rețetă ca în cazul doamnei Maier, lucrările i-au fost oprite de Inspectoratul de Stat în Construcții și după 4 ani de șicanări, presiuni, abuzuri, nopți nedormite și suferințe, a câștigat 3 procese cu Primăria Tășnad și după părerea lui în maxim 3 luni va primi autorizația și își va finaliza investiția după o luptă grea și nedreaptă.

Mesaj emoționant

Maria Maier: ’’Vreau ca deputatul Petric să nu tragă în jos această zonă. Aici sunt 30 de parcele. Să îi lase în pace pe oameni să investească în ce vor ei dacă dezvoltă zona, aduc plus valoare și bani stațiunii.”

Noi ținem cu dreptatea și încercăm să ajutăm oamenii

Culmea e că în cadrul emisiunii Ora Adevărului, după ce am văzut ce acuzații i se aduc deputatului Petric, colegul nostru Florin Cățoiu l-a sunat pe Octavian Petric să îi spună despre ce este vorba în emisiune și să îi dea posibilitatea să intre în direct să îşi expună punctul de vedere, dar răspunsul lui Petric a fost: ’’Nu stau de vorbă cu jigodii ordinare”. Culmea cum se schimbă deputatul când nu îi convine subiectul. Interesant că în campaniile electorale și la alte evenimente, când îl lăudam sau scriam despre el de bine, nu eram jigodii ordinare.

Acum, că nu suntem de acord cu abuzurile făcute împotriva unor oameni care vor să facă un lucru bun în județ, suntem jigodii. Asta este. Vrem să știe cititorii GNV și telespectatorii NVTV, precum și toți locuitorii județului că suntem alături de ei și vom încerca să ajutăm pe toată lumea care se confruntă cu astfel de abuzuri, indiferent cine le face. Totodată, am vrea să ştim poziţia preşedintelui PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, legat de aceste fapte şi să se ia măsuri împotriva unor astfel de abuzuri, după părerea noastră ar trebui să fie informat şi preşedintele PSD Liviu Dragnea.