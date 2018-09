Comuna Săuca la “Oameni și fapte” !

”Un caracter – spunea cândva Novalis – este o voință perfect educată!”. Mi-am adus aminte de acest mare adevăr urmărindu-i pe cei doi edili ai comunei Săuca, într-o emisiune televizată la ”Oameni și fapte” de la NVTV. Primarul cu deosebită experiență, Marian Gheorghe, și viceprimarul Hodorog Sorin, fostul secretar al comunei. Mi-am dat seama că aceștia împreună cu consilierii locali formează o echipă care au o gândire orientată spre creșterea nivelului de trai al locuitorilor de pe raza comunei Săuca. Este o comună, deloc ușoară, cu localități îmbătrânite, cu forță de a lucra pământul insuficientă, dar baza traiului de zi cu zi o formează tot agricultura și creșterea animalelor. Mai există în familii unul care face navetă și lucrează la o firmă sau întreprindere, aducând un ”plus” familiei. Unii sunt plecați să-și afle locul mai darnic, iar majoritatea au dat terenul să fie cultivat în asociații, așteptând roadele (produse sau bani). Dintre anii de succes ai primarului Gheorghe Marian, s-ar părea că 2018 este cel mai rodnic, an în care toate străzile vor fi asfaltate, apa introdusă în cele 5 localități ale comunei: Săuca, Becheni, Cean, Chisău și Silvaș, demarându-se și lucrările pentru canalizare! Și când te gândești că aceste lucrări în orice sat din UE sunt de domeniul trecutului, iar la noi, când încep aduc atâta bucurie! Consiliul local funcționează bine, iar ședințele sunt publice. Multe proiecte au fost duse la îndeplinire și primarul mulțumește pentru ajutorul acordat la organele județene și oamenilor din zonă. Sigur, primarul s-a lovit și de greutăți. Nu este singurul din județ, dar nu se mai plânge și încearcă să le ducă pe toate la bun sfârșit. Mi-a plăcut faptul că acordă atenție bisericilor de pe raza comunei, fiind convins că biserica este instituția care adună oamenii, nu-i împrăștie, iar credincioșii din țară formează ”poporul suveran” despre care vorbea atât de frumos IPS Iustinian (Dumnezeu să-l odihnească în pacea Sa!). S-a pus ”piatra de temelie” pentru construcția bisericii ortodoxe în Săuca, iar pictura bisericii ortodoxe din Silvaș a fost sfințită. Primăria a ajutat, în limita posibilităților, această activitate atât de costisitoare, dar necesară! Spre bucuria credincioșilor! Populația școlară este în creștere, dar păcat că elevii fac navetă, lucru nesănătos! Am discutat și despre ceea ce se întâmplă la nivel superior, gâlceava care există și care nu face bine oamenilor și țării. O atenție deosebită acordă primarul și vicele marilor sărbători din an, încât populația să trăiască toate evenimentele. Anul 2018, al Centenarului Marii Uniri, rămâne în centrul atenției, desigur Nașterea Domnului, Învierea, hramul bisericilor – toate adunând pe cei plecați și făcând câteva zile fericite la întrunirea familiilor. Dacă ceva i-a speriat pe cei doi invitați ai NVTV, rămâne această ”pestă porcină”, o pacoste pentru ţară și pentru oameni și inundațiile. Pe raza comunei s-a ridicat, nu departe de primărie, un frumos monument al eroilor căzuți în cele două războaie mondiale, reușit și cu mare impact pentru populație, pentru generațiile care vin! Nunțile tinerilor se fac, în ultimul timp, la restaurante (Tășnad, Satu Mare), iar sportul nu este pe primul plan, rămânând copiii cu orele de educație fizică și cu terenul de fotbal existent, rămas fără administrație. Presa județeană nu prea ajunge pe acolo și mă întreb: De ce? Eu cred că abonamentele ar obliga Poșta să-și facă datoria. Ar merita ca Săuca să aibă multe localități înfrățite, în țară și în afara ei! În rest, le mulțumesc distinșilor edili ai comunei și le doresc succes în tot ce fac. Sunt oameni harnici, cu responsabilitate și bun simț!

Teodor Curpaş